Trabajo sí hay en Bogotá: 865 vacantes con postulación virtual hasta este sábado 9 de mayo

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 9 de mayo de 2026. Entre la convocatoria hay cargos dirigidos a personas con educacio?n ba?sica y media, asi? como a quienes cuentan con formacio?n te?cnica, tecnolo?gica y profesional. Postúlate de manera virtual.¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en la capital.

“Desde la Secretari?a de Desarrollo Econo?mico seguimos comprometidos con conectar el talento de Bogotá con las empresas que esta?n buscando crecer. Queremos que cada vez ma?s personas, sin importar su nivel de experiencia o formacio?n, encuentren una oportunidad para acceder a un empleo formal y mejoren su calidad de vida”, reitero? Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formacio?n de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La oferta tambie?n refleja un enfoque incluyente y diverso: 404 vacantes esta?n dirigidas a profesionales, 338 no requieren experiencia, 308 esta?n dirigidas para personas mayores de 50 an?os, 20 para poblacio?n con discapacidad, 232 para jo?venes entre 18 y 28 an?os y 370 esta?n enfocadas en mujeres, ampliando asi? las oportunidades para distintos grupos poblacionales y promoviendo un acceso ma?s equitativo al empleo en la ciudad.

Cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 9 de mayo de 2026

Estas son algunas de las oportunidades laborales:

Ejecutiva (o) comercial – sector construccio?n & tecnologi?a AEC.

Asesora (o) corporativa (o).

Profesional marketing digital.

Profesional especializada (o) en mercadeo y comunicaciones.

Profesional de ventas.

Analista de cre?ditos.

Analista contable.

Asesor (a) de servicios.

Dibujante de obras civiles.

Ingeniera (o) de proyectos y soluciones.

Analista de comunicaciones.

Auxiliar de odontologi?a.

Psico?loga (o).

Analista de proyectos.

Especialista de empaque.

Profesional de compras.

Auxiliar de enfermeri?a (salas de cirugi?a).

Jefe (a) de enfermeri?a.

Analista de compras.

Analista qui?mica (o).

Coordinadora (o) regional.

Directora (o) de cuenta.

Auxiliar de sala de ventas.

Te?cnica (o) o tecno?loga (o) en electro?nica, electricidad.

Auxiliar administrativa (o) (persona con discapacidad).

Coordinadora (o) de servicio al cliente.

Auxiliar administrativa (o).

Operaria (o) de aseo y limpieza.

Auxiliar de tienda.

Jefe (a) de taller – meca?nica automotriz

Electromeca?nica (o).

Coordinadora (o) de costos.

Auxiliar ele?ctrica (o).

Te?cnica (o) electricista.

Li?der de departamento comercial.

Te?cnica (o) de telecomunicaciones con moto.

Auxiliar de enfermeri?a.

Inspectora (o) SISO.

Auxiliar de mantenimiento.

Te?cnica (o) zonal de mantenimiento para equipos de gimnasio.

Gerente de talento humano.

Analista de mejoramiento.

Analista administrativa (o).

Analista de control de calidad.

Auxiliar de experiencia al cliente (PQR).

Residente BIM.

Residente de control y seguimiento de obra.

Profesional te?cnico (a) de construccio?n.

Coordinadora (o) de sala de negocios.

Coordinadora (o) de compras.

Auxiliar de servicios generales.

Asesor (a) comercial.

Me?dico (a) general.

Analista de cartera.

Jefe (a) juri?dico (a).

Especialista en topografi?a.

Especialista en urbanismo.

Especialista ambiental.

Especialista en presupuesto.

Apoyo en contratacio?n.

Apoyo socio juri?dico.

Especialista en tra?nsito y transporte.

Especialista en redes hu?medas y secas.

Arquitecta (o).

¿Cómo puedo postularme a las vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá?

Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

Además, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas.