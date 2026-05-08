Comunidad Andina exige a Ecuador y Colombia poner fin a su ‘guerra arancelaria’; tarifas recíprocas afectan el comercio entre todos los países de la región

–La Comunidad Andina (CAN) ordenó a Ecuador y Colombia retirar las medidas arancelarias recíprocas que se han aplicado en los últimos meses y les dio un plazo de 10 días hábiles para levantarlas.

El bloque de integración señala que esos aranceles afectan al comercio subregional andino, además de vulnerar el Acuerdo de Cartagena, el tratado constitutivo firmado por los países miembros de la Comunidad Andina en 1969, recoge Primicias.

La medida fue adoptada por la CAN en sus resoluciones 2581, 2582 y 2593. Entre otras cosas, explica que la tasa impuesta por Ecuador a los productos colombianos «vulnera el Programa de Liberación de la Comunidad Andina Consagrado en el Acuerdo de Cartagena».

Asimismo, indica que el arancel aplicado por Colombia a los productos ecuatorianos es una «restricción al comercio subregional andino».

Sumado a ello, la CAN señaló que la decisión del Gobierno de Daniel Noboa, de únicamente habilitar el fronterizo puente de Rumichaca para el ingreso de las mercancías colombianas por vía terrestre, es igual una restricción al comercio dentro del bloque regional.

La ‘guerra comercial’ fue iniciada por Ecuador en enero pasado. El día 21 de ese mes, Noboa anunció un arancel del 30 % a los productos que el país importa desde Colombia, argumentando una supuesta falta de cooperación en materia de seguridad. Ante ello, Bogotá respondió con gravámenes recíprocos y la suspensión de la venta de energía.

Noboa, además, decidió aplicar un incremento de 900 % al precio del trasporte de crudo colombiano a través del oleoducto de Ecuador.

Las medidas de Quito entraron en vigor el 1 de febrero, mientras que las de Bogotá tardaron hasta el día 24 de este mes, luego del decreto firmado por el mandatario de ese país, Gustavo Petro.

Pero el asunto no quedó ahí, pues, pese a haberse dado algunos pasos para alcanzar una tregua y frenar los aranceles, a finales de febrero Quito anunció un incremento, subiendo las tasas a los productos colombianos hasta 50 % desde el 1 de marzo.

En abril, la Administración de Noboa volvió a aumentar la tarifa elevándola al 100 %, medida que comenzó a regir el pasado 1 de mayo. Entonces, Petro calificó la acción como «una monstruosidad» e indicó que esa decisión significaba «el fin del Pacto Andino para Colombia». «Nada hacemos ya allí», enfatizó.

En respuesta, Colombia anunció nuevos aranceles de entre 35% y 75% para 191 productos importados desde Ecuador, una medida temporal que estará vigente mientras continúe el recargo ecuatoriano.

Esta semana, el Gobierno de Noboa reculó en la ‘guerra arancelaria’ y decidió bajar los aranceles a 75 %, con vigencia a partir del próximo 1 de junio. (Información RT).