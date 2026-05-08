Disidencias de las Farc asesinaron al periodista Mateo Pérez, tras secuestrarlo en región minera de Antioquia

–El cuerpo del joven periodista Mateo Pérez Rueda, quien desapareció el pasado martes cuando realizaba un reportaje sobre la violencia en medio de la campaña para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, fue recuperado este viernes por una misión humanitaria encabezada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo.

El presidente Gustavo Petro, sin condenarlo, afirmó que el crimen fue ejecutado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez «que es un grupo dividido del frente 36, hoy completamente fragmentado en diversos grupos delincuenciales».

Agregó que el asesinato ocurrió en la vereda el Hoyo del municipio de Briceño y advirtió que la banda de Chalá «no existe negociación alguna con el gobierno». Ademas, subrayó que «la banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro».

Se ha encontrado el cuerpo del periodista y estudiante Mateo Pérez Rueda de 23 años, director del medio "El Confidente" de Yarumal que fundó desde el colegio y estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional sede Medellín. Fué asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 8, 2026

La defensora del Pueblo, Iris Marín, reportó así el hecho:

Pronunciamiento de la Defensora del Pueblo, @MarnIris, sobre la misión humanitaria que se llevó a cabo hoy junto con el @CICR_co ?? pic.twitter.com/D55LOrom8c — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) May 9, 2026

El Comité Internacional de la Cruz Roja también informó sobre la recuperación del cuerpo sin establecer que se trata del periodista Mateo Pérez Rueda.

En el comunicado se limia a señalar:

Colombia: recuperación de una persona en Antioquia

– El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el marco de una misión humanitaria en conjunto con la Defensoría del Pueblo, recuperó el cuerpo de una persona fallecida en zona rural de Antioquia.

Esta acción humanitaria tuvo como propósito aliviar el sufrimiento de una familia que atravesaba momentos de profundo dolor e incertidumbre, y contribuir a que pueda recuperar el cuerpo de su ser querido para darle una sepultura digna.

Las acciones humanitarias forenses del CICR buscan, además, prevenir nuevas desapariciones garantizando que las personas fallecidas ingresen a la ruta estatal para su identificación y posterior entrega a las familias.

El cuerpo de esta persona fue entregado a las autoridades competentes para su remisión al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad encargada del proceso de identificación.

El CICR recuerda a todas las partes en conflicto sus responsabilidades, bajo el derecho internacional humanitario, de permitir la búsqueda, recuperación, identificación y entrega de las personas fallecidas en el contexto de los conflictos armados, de manera que los familiares puedan recibir información acerca de la suerte y paradero de sus seres queridos». Fin del comunicado.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reaccionó en su cuenta en X sobre el crimen, rsponsabilizando del mismo a «la paz total» de Gustavo Petro.

«Este dolor es una injusticia, un daño irreparable que fue autoinfligido por la paz total y por contemporizar con cuánto bandido aparece. Entre más criminal, mejor lo trata el Gobierno Petro», puntualizó.

Destacó que conoció a los padres y al hermano de Mateo: una familia de Yarumal noble, trabajadora y llena de amor por su hijo menor.

«Que Dios les conceda fortaleza y sosiego a Gloria Rueda, Carlos Pérez y a Julián con esta tristeza. Son estos los sentimientos de mi familia, el equipo de gobierno y de todos los Antioqueños», concluyó el mandatario departamental.

Previamente, el gobernador se había reportado desde Yarumal, donde visitó a los padres del periodista desaparecido hace 3 días atrás en el municipio de Briceño.

«Tenemos la fe puesta en que la misión humanitaria pueda darnos noticias sobre su suerte. De lo contrario, esperamos toda la contundencia de la Fuerza Pública», escribió.

«Es inadmisible que Petro haya convertido en gestor de paz a un criminal como Calarcá, que ahora desaparece a periodistas», añadió.

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, también expresó su consternación por el crimen del periodista y responsabilizó del mismo a Gustavo Petro:

«Que dolor esto. Duele la muerte de Mateo. Lo mató la “Paz Total” de Petro». Lo asesina el grupo criminal frente 36 de las Farc de alias “Calarcá”, quien tiene 2 puestos: uno como cabecilla y otro como “Gestor de Paz” de Petro», precisó.

«Que pronto cese la horrible noche. Solidaridad con la familia de Mateo y con sus amigos», complementó.