Al Teatro Gaitán llega la obra ‘Contes pour la fin du temps’ este 8 de mayo

Foto: Idartes.

A Bogotá llega la compañía canadiense Compagnie de la Citadelle con ‘Contes pour la fin du temps’, una potente propuesta y obra escénica que conjuga danza contemporánea, memoria histórica y reflexión artística. La función se presentará el viernes 8 de mayo de 2026, a las 7:00 p. m. en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán en el centro de Bogotá. Entrada con boletería.

Conoce esta obra inspirada en el ‘Cuarteto para el fin de los tiempos del compositor Olivier Messiaen’, que propone una exploración sobre la creación artística en contextos de aislamiento y adversidad. A través del lenguaje del cuerpo, la pieza invita al público a reflexionar sobre la relación entre las circunstancias históricas y el impulso creativo, tomando como referencia el origen de esta composición, escrita por Messiaen mientras era prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial.

Esta puesta en escena, bajo la dirección y coreografía de Laurence Lemieux, se construye como una serie de relatos que evocan la estructura de los cuentos, transformando a los intérpretes en narradores de un mundo posible, configurándose como un homenaje a la resiliencia del arte, en el que la imaginación se convierte en refugio y también en confrontación frente a la realidad.

Compagnie de la Citadelle con una trayectoria internacional y más de dos décadas de trabajo, se ha consolidado como una de las voces destacadas de la danza contemporánea canadiense, llevando sus creaciones a escenarios de Europa y América. En esta ocasión, tendrás la oportunidad de vivir una experiencia escénica cargada de sensibilidad, historia y poética visual.

Agéndate y disfruta de este evento de una de las voces destacadas de la danza contemporánea canadiense:

Fecha: Viernes 8 de mayo de 2026.

Hora: 7:00 p. m.

Lugar: Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en el centro de Bogotá.

Dirección: Carrera Séptima #22-47.

Entrada: con boletería.

Adquiere tus entradas en Tuboleta o en la taquilla del teatro.