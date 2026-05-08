    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $3,747.10 (vigente 9, 10 y 11 de mayo)
    -Euro $ 4,396.20
    -Bitcoin US$ 80.190,70

    Tasa de Interés

    -DTF: 10,22%
    -UVR: $ 409,82
    -Tasa de Usura 28,17%

    -Café US$ 3,11
    -Petróleo Brent US$ 94,83
    -Oro-Compra Banco de la República $ 540.285,83

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