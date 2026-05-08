-Dólar TRM: $3,747.10 (vigente 9, 10 y 11 de mayo)

-Euro $ 4,396.20

-Bitcoin US$ 80.190,70

Tasa de Interés

-DTF: 10,22%

-UVR: $ 409,82

-Tasa de Usura 28,17%

-Café US$ 3,11

-Petróleo Brent US$ 94,83

-Oro-Compra Banco de la República $ 540.285,83