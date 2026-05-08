Bogotá se suma a Wings for Life World Run este domingo 10 de mayo

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) participa de la Wings for Life World Run Bogotá, una carrera global que reúne a corredores, caminantes y personas usuarias de silla de ruedas para apoyar investigaciones para encontrar una cura a las lesiones de médula espinal. ¡Agéndate y sé parte este domingo 10 de mayo de 2026 en el parque Los Novios!

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la actividad contará con recorridos de referencia de 10, 15 y 21 kilómetros. La jornada se realizará en el parque de los Novios, en la localidad de Barrios Unidos, con punto de encuentro desde las 5:30 a. m. e inicio oficial a las 6:00 a. m., de manera simultánea con participantes de diferentes países.

El IDRD acompañará esta iniciativa en cumplimiento de su misión de fomentar el bienestar integral de la ciudadanía a través de estrategias de actividad física, recreación, deporte y sostenibilidad de parques, escenarios y equipamientos deportivos.

Nuestro compromiso es que los parques y escenarios de Bogotá sean espacios vivos, seguros e incluyentes, donde la actividad física, la solidaridad y el encuentro ciudadano tengan un lugar. Por eso seguimos trabajando con estrategias como Mejores Parques y la Ambulancia de Parques, escuchando a la comunidad y atendiendo los espacios que necesitan intervención, con una inversión que ya supera los 100 mil millones de pesos durante esta administración”, afirmó Daniel García Cañón, director del Instituto.

Este tipo de iniciativas fortalecen el posicionamiento de la ciudad como un territorio activo, incluyente y comprometido con causas que trascienden de la competencia deportiva.

El IDRD destaca a las personas que se suman a esta carrera con propósito, disfrutar responsablemente del espacio público y vivir un encuentro en la que cada paso, cada kilómetro y cada participación contribuyen a una causa global para el beneficio de la humanidad.

La cita es en el parque Los Novios, ubicado en la calle 63 #45-10.