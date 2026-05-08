MinEnergía: Megaproyecto para almacenar 250 millones de pies cúbicos de gas natural en La Guajira garantiza la seguridad energética nacional

–Un nuevo paso para garantizar la seguridad energética nacional dio la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) tras concluir la evaluación técnica del proyecto ‘Infraestructura de almacenamiento y regasificación de GNL (Gas Natural Licuado)’ en el departamento de La Guajira.

Se trata de un avance estratégico contemplado en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2023-2032, y que permite la conexión con el Sistema Nacional de Transporte (SNT).

La evaluación de la Upme determinó que el proyecto cumple con los criterios técnicos exigidos para su desarrollo como proyecto de inversión prioritaria.

La iniciativa contempla una unidad flotante de almacenamiento y regasificación frente a las costas de La Guajira, infraestructura que permitirá almacenar cerca de 147.835 metros cúbicos de GNL y regasificar hasta 250 millones de pies cúbicos diarios para su incorporación al SNT.

El proyecto se conectará al nodo Ballena y aprovechará infraestructura existente del sistema gasífero en La Guajira, fortaleciendo la confiabilidad energética del país y mejorando la capacidad de respuesta frente a contingencias de abastecimiento.

Esta infraestructura contempla, además, obras submarinas y adecuaciones en el nodo Ballenas, en el municipio de Manaure, para garantizar la integración operativa con el sistema de transporte del combustible, así como permisos ambientales y marítimos que actualmente avanzan ante las autoridades competentes.

“Colombia necesita garantizar soberanía y confiabilidad energética para proteger a los hogares, la industria y la economía nacional. Este proyecto en La Guajira fortalece nuestra capacidad de abastecimiento de gas y nos permite prepararnos para los retos energéticos del futuro”, destacó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

La propuesta evaluada por la Upme prevé una entrada en operación dentro del horizonte establecido por el Plan de Abastecimiento de Gas Natural y busca consolidar a La Guajira como un eje estratégico de la seguridad energética de Colombia.