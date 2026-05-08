Gobierno Nacional asegura aporte adicional de $1,95 para el Regiotram del Norte

–El Gobierno nacional y la Gobernación de Cundinamarca oficializaron este jueves el cierre financiero del Regiotram del Norte mediante la firma del Otrosí número 5 al convenio de cofinanciación del proyecto Tren de Zipaquirá, un instrumento jurídico y económico esencial que despeja el camino para la continuidad del proceso de contratación y garantiza la ejecución de una de las apuestas ferroviarias más ambiciosas en la historia reciente de Colombia.

La firma del acuerdo contó con la participación de la ministra de Transporte, Mafe Rojas; el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas; el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, y el gerente de la Empresa Férrea Regional, Orlando Santiago Cely.

Con esta decisión, la Nación se compromete a aportar recursos adicionales por $1,95 billones, los cuales cuentan con la autorización del CONFIS y el respaldo técnico del CONPES 4190 de 2026. Esta inyección presupuestal fortalece el esquema de cofinanciación y brinda una estabilidad financiera sólida al proyecto a largo plazo.

El esquema de financiación total para este sistema de transporte masivo refleja la magnitud de la inversión pública destinada a la conectividad regional.

De acuerdo con el documento oficial, el aporte total de la Nación ascenderá a $14,1 billones, mientras que la Gobernación de Cundinamarca destinará $3,2 billones para asegurar que el Regiotram del Norte sea una infraestructura de vanguardia.

Este esfuerzo financiero compartido busca no solo mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Sabana de Bogotá, sino también impulsar la reactivación del sector férreo en todo el territorio nacional.

Al respecto, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, enfatizó la relevancia estratégica de este paso: “La firma de este otrosí permite consolidar financieramente el Regiotram del Norte y avanzar con seguridad en un proyecto estratégico para la movilidad regional y la reactivación férrea del país. Estamos garantizando los recursos para que este sistema sea una realidad para Bogotá y Cundinamarca”.

Por su parte, el ministro Germán Ávila señaló que este respaldo es una muestra de la confianza en el desarrollo de obras de gran impacto social.

“La Nación está respaldando financieramente un proyecto estratégico para el país, garantizando las vigencias futuras y la estabilidad presupuestal necesarias para su desarrollo”, explicó el funcionario.

Mientras tanto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, celebró el avance como una victoria para la ciudadanía que clama por mejores soluciones de transporte: “Este cierre financiero permite avanzar en un proyecto esperado por miles de ciudadanos de la región y consolida el trabajo conjunto entre la Nación y el departamento para transformar la movilidad de la Sabana”.

Junto con la ministra de Transporte, @maferojas, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, hemos firmado la incorporación de recursos provenientes de la Nación para la consolidación del tren de Zipaquirá-Bogotá. Seguiremos impulsando la multimodalidad y el tren como alternativa… pic.twitter.com/pu6CQk4iSC — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 8, 2026

A su turno, la directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina, indicó que el Regiotram del Norte es uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, con una inversión de $17,36 billones.

“No podíamos permitir que el cronograma de licitación de esta administración sufriera más retrasos”, afirmó Molina, quien enfatizó que la expedición del CONPES 4190 es un acto de rigor técnico que protege la integridad del proceso y asegura que la operación inicie en 2034.

El Regiotram del Norte se proyecta como el eje de una movilidad más limpia, moderna e integrada. Al conectar a la capital del país con los municipios de Zipaquirá, Cajicá y Chía, el sistema reducirá significativamente los tiempos de desplazamiento y las emisiones contaminantes, consolidándose como una pieza clave en la estrategia nacional de transporte sostenible para el siglo XXI.