Océanos rozan récords de calor; cada vez es más probable el retorno de «El Niño», alerta Copernicus

–(Imagen ilustrativa Copernicus). Los océanos se encaminan hacia un récord de temperaturas en mayo, justo cuando se vislumbra el regreso potente del fenómeno de El Niño, alertó este viernes el observatorio climático europeo Copernicus.

Las temperaturas medias en la superficie de los mares, excluyendo las regiones polares, rozaron en abril el récord absoluto de 2024, según el informe mensual del organismo.

La temperatura media de la superficie del mar (TSM) para abril llegó a 60°S–60°N; fue el segundo valor más alto registrado para el mes, con 21,00°C. El abril más cálido registrado fue en 2024 durante el último evento de El Niño.

A lo largo de abril, la TSM promedio diaria de 60°S–60°N se acercó gradualmente a los valores récord observados en 2024, lo que refleja la transición de condiciones ENSO neutrales a El Niño que ahora se espera en los próximos meses.

Las TSM alcanzaron niveles récord durante el mes en una amplia región desde el Pacífico ecuatorial central hasta la costa occidental de Estados Unidos y México, lo que corresponde a condiciones de olas de calor marinas ‘fuertes’.

«Es sólo cuestión de días antes de que volvamos a registrar temperaturas récord en la superficie de los mares» para un mes de mayo, aseguró a la AFP Samantha Burgess, responsable estratégica de clima en el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, del que forma parte Copernicus.

Olas de calor marinas récord atraviesan una vasta región que se extiende desde el centro del Pacífico ecuatorial hasta la costa oeste de Estados Unidos y México.

El Niño es una de las fases del ciclo natural océano Pacífico, que suele comenzar en la primavera boreal y afecta progresivamente en los meses siguientes las temperaturas, los vientos y el clima en el resto del mundo.

Para algunas regiones, esto se traduce en sequías, como en Indonesia. Otras, como Perú, deberán prepararse para lluvias torrenciales. El último episodio data de 2023-2024.

La Organización Meteorológica Mundial ha advertido que, aunque persiste la incertidumbre, el regreso de El Niño es cada vez más probable de mayo a julio, mientras que el fenómeno inverso, La Niña, se va atenuando.

Estas previsiones se basan en las temperaturas observadas en una zona del Pacífico.

Copernicus subraya que la temperatura media mundial sigue aumentando, pero no todas las regiones se están calentando al mismo ritmo. Casi todas las zonas terrestres están experimentando aumentos de temperatura, aunque la tasa varía. El calentamiento más rápido se observa en las altas latitudes del norte, particularmente en el Ártico, así como en Europa central y oriental y Oriente Medio. Las zonas terrestres se están calentando más rápido que el océano.

En los últimos treinta años, la temperatura media mundial ha aumentado alrededor de 0,27°C por década. Europa es el continente que se calienta más rápidamente, con temperaturas que aumentan aproximadamente 0,56°C por década desde mediados de la década de 1990, más del doble del promedio mundial. Otros continentes se han estado calentando a tasas de entre 0,23°C por década (Australasia) y 0,46°C por década (Asia). Sin embargo, la región de la Tierra que se calienta más rápidamente es el Ártico, donde las temperaturas aumentan alrededor de 0,75°C por década.

Por su parte la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han advertido que el calor extremo está empujando los sistemas agroalimentarios al borde del abismo.

La frecuencia, intensidad y duración de los fenómenos de calor extremo han aumentado drásticamente durante el último medio siglo, y se prevé que los riesgos para los sistemas y ecosistemas agroalimentarios aumenten en el futuro, según “Calor extremo y agricultura,” un nuevo informe de la FAO y la OMM.

“Este trabajo destaca cómo el calor extremo es un importante multiplicador de riesgos y ejerce una presión cada vez mayor sobre los cultivos, el ganado, la pesca y los bosques, y sobre las comunidades y economías que dependen de ellos”, dijo el Director General de la FAO, QU Dongyu.

“El calor extremo define cada vez más las condiciones bajo las cuales operan los sistemas agroalimentarios”, dijo la Secretaria General de la OMM, Celeste Saulo.

“Más que un simple peligro climático aislado, actúa como un factor de riesgo compuesto que magnifica las debilidades existentes en los sistemas agrícolas. Las alertas tempranas y los servicios climáticos, como las perspectivas estacionales, son vitales para ayudarnos a adaptarnos a la nueva realidad”, afirmó.

El informe conjunto FAO-OMM describe la ciencia física del calor extremo, las vulnerabilidades, los impactos observados y proyectados en la agricultura, las estrategias de adaptación, los estudios de casos y ofrece recomendaciones de políticas.

Se lanzó con motivo del Día de la Tierra, que se celebra el 22 de abril, destacando las interconexiones entre nuestro clima cambiante, la seguridad alimentaria, el sistema agrícola y la salud de los ecosistemas. (Con información de Copernicus, DW y OMM).