–(Imagen Francisco Martins-Istok). El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius de bandera neerlandesa que cubría la ruta entre Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Argentina, y Cabo Verde, en África occidental, ha disparado las alarmas en torno a cómo enfrentar la situación, pese a que la Organización Mundial de la Salud ha descartado una pandemia. El hecho es que no hay una vacuna aprobada ni un tratamiento antiviral específico contra este virus.

Los expertos señalan que el hantavirus es mucho más letal por caso individual, pero el COVID-19 es más peligroso a escala global por su facilidad para propagarse. Aquí tienes la comparación clave: 1. Letalidad (Riesgo de morir si te enfermas) Hantavirus: Es extremadamente agresivo. La tasa de mortalidad del Síndrome Pulmonar por Hantavirus (el cuadro más común en América) oscila entre el 30% y el 50%.

COVID-19: Su tasa de letalidad media es mucho menor, estimada entre el 1% y 2% (incluso menos tras la vacunación masiva).

2. Capacidad de Contagio (Transmisión)COVID-19: Se transmite con enorme facilidad de persona a persona a través del aire, lo que le permitió causar una pandemia mundial con millones de muertes.

Hantavirus: El riesgo para la población general es muy bajo porque no suele transmitirse entre humanos. El contagio ocurre casi exclusivamente por contacto con orina o excrementos de roedores infectados. La única excepción es la cepa «Andes», que tiene una capacidad de transmisión humana limitada y poco frecuente.

Los hantavirus (HV) son virus transmitidos por roedores que pueden causar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (HCPS) en las Américas y la fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS) en Eurasia.

En conjunto, estos virus han causado anualmente aproximadamente 200.000 infecciones humanas en todo el mundo en los últimos años, con una tasa de letalidad del 5–15% para HFRS y hasta el 40% para HCPS.

Actualmente no existe ningún tratamiento eficaz disponible ni para el HFRS ni para el HCPS. Sólo las vacunas inactivadas con virus completos contra el HTNV o el SEOV están autorizadas para su uso en la República de Corea y China, pero la eficacia protectora de estas vacunas es incierta.

En gran medida, se desconocen los correlatos inmunológicos de la protección contra el hantavirus. En esta revisión, resumimos la epidemiología, virología y patogénesis de cuatro virus causantes de HFRS, HTNV, SEOV, PUUV y DOBVy dos virus causantes de HCPS, ANDV y SNV, y luego discutió el conocimiento existente sobre vacunas y terapias contra estas enfermedades. Creemos que esta información arrojará luz sobre el desarrollo racional de nuevas vacunas y tratamientos.

A fecha de mayo de 2026, no existe una vacuna aprobada de uso generalizado ni un tratamiento antiviral específico contra el hantavirus.Aquí te detallamos los puntos clave basados en la información sanitaria actual:Sin vacuna universal: A pesar de los bulos que circulan (como los que mencionan falsamente a Pfizer), no hay ninguna vacuna autorizada contra el hantavirus en Europa o Estados Unidos.Vacunas regionales (Asia): Existe una vacuna inactivada llamada Hantavax, desarrollada en Corea del Sur y utilizada en China y Corea desde los años 90. Sin embargo, no está autorizada en Occidente y su eficacia contra las cepas americanas no está probada.Tratamiento de soporte: La atención médica se centra en el manejo de los síntomas en unidades de cuidados intensivos (soporte respiratorio y renal).La prevención es la clave: Al no existir vacuna, la única forma de evitar la enfermedad es prevenir el contacto con roedores silvestres, especialmente al limpiar lugares cerrados, mediante el uso de mascarillas, guantes y dilución de cloro.

Sobre el brote de 2026: Recientes desinformaciones falsas indicaban que Pfizer había desarrollado una vacuna contra el hantavirus tras un brote en un crucero en mayo de 2026. Esto ha sido desmentido y la compañía confirmó que no está trabajando en tal

En los últimos años, el brote repetido de la enfermedad por hantavirus ha causado una grave amenaza a la salud humana. La propagación del hantavirus desde huéspedes naturales a los humanos es un proceso ecológico natural; sin embargo, el brote de hantavirus está impulsado por la dinámica del ciclo poblacional de ratones de campo rayados y el cambio climático estacional (Tian y Stenseth, 2019).

El hantavirus es un virus transmitido principalmente por roedores, principalmente a través de la orina, las heces y la saliva y los aerosoles producidos por ellos, pero rara vez por las picaduras de animales infectados (Brocato y Hooper, 2019).

En los últimos años, la tasa de infección por hantavirus ha aumentado en China y Europa (Dong et al., 2019). La enfermedad por hantavirus ha resultado ser una enfermedad recientemente identificada pero no “nueva” en Alemania (Kruger y otros, 2013). Las presentaciones clínicas pueden variar según la prevalencia de cepas virales en diferentes regiones. En Asia, la infección por hantavirus por el virus Hantan (HTNV) y el virus de Seúl (SEOV) afecta principalmente al riñón humano y causa fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS).

En América del Norte, la infección por el virus de los Andes (ANDV) y el virus Sin Nombre (SNV) se manifiesta principalmente en el pulmón y conduce al síndrome pulmonar por hantavirus (HPS) o al síndrome cardiopulmonar por hantavirus (HCPS), con altas tasas de mortalidad; en Europa, la infección por el virus Puumala (PUUV) y el virus Dobrava-Belgrado (DOBV) suele causar una forma más leve de HFRS nefropatía epidémica (NE) (Echterdiek y otros, 2019).

Actualmente, no existe una contramedida terapéutica aprobada posterior a la exposición contra la infección por hantavirus, pero se han desarrollado y aplicado estrategias de tratamiento diversificadas para controlar el HFRS o el HCPS. Estas estrategias se dirigen al ciclo de vida viral, a los factores inmunológicos del huésped o a los síntomas clínicos del paciente.

Las medidas preventivas contra la infección por hantavirus, especialmente el desarrollo de vacunas, son esenciales para futuras pandemias. (Información Naciones Unidas).