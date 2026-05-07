¿Los conoce? Bogotá busca a vándalos por ataque a infraestructura y daños en estación TransMilenio Calle 76

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

Bogotá no detiene su lucha contra el crimen. Tras los hechos de vandalismo en los que unos sujetos atentaron contra ciudadanos, buses del Sistema TransMilenio y contra infraestructura de la Estación Calle 76 en la avenida Caracas, este martes 5 de mayo de 2026, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) dio a conocer imágenes de las personas vinculadas a estos hecho. ¡Los conoce?, el llamado a la ciudadanía es a brindar información sobre su paradero llamando a la Línea de Emergencias 123 o a la Línea Contra el Crimen, al 314 358 7212.

Desde Bogotá se reitera que atacar el sistema de transporte es atentar contra la integridad y la vida de los ciudadanos.

Si usted conoce a alguna de las personas grabadas por cámaras de vigilancia de TransMilenio, denuncie de manera anónima. Se garantiza absoluta reserva. Su información permitirá la identificación y judicialización de estas personas, para que respondan por los daños registrados en buses del Sistema TransMilenio e infraestructura de la Estación Calle 76.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.