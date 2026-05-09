Envían a la cárcel a alias «la tía» cabecilla de los «Pachenca» por crimen de menor que fue desmembrado

–La Fiscalía General de la Nación judicializó a María Mónica Quiñones Graciano, alias «la tía» o «la mona», una de las presuntas cabecillas de las llamadas autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada o los ‘Pachenca’, por su presnta implicación en el homicidio y desmembración de un adolescente venezolano de 15 años.

De acuerdo con la investigación, el 11 de diciembre de 2025, el menor de edad fue señalado de ejecutar conductas de tipo sexual contra una niña en inmediaciones de Mingueo, en jurisdicción del municipio de Dibulla, en el departamento de La Guajira. Al conocer esta información, alias «la tía» habría coordinado su búsqueda y, junto con integrantes del grupo armado organizado, retenido y entregado a otros jefes de la estructura ilegal, quienes lo trasladaron a una zona rural y desmembraron.

La Fiscalía judicializó a María Mónica Quiñones Graciano, alias La Tía o La Mona, presunta cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o ‘Los Pachenca’, por su posible participación en el homicidio de un adolescente venezolano de 15 años, señalado de abusar y… pic.twitter.com/Z7a1rPtYWM — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 9, 2026

Quiñones Graciano también es señalada de articular el abastecimiento de armamento, intendencia y logística; y de canalizar información sobre personas señaladas de incumplir los lineamientos de ‘Los Pachenca’ con el propósito de imponerles supuestas sanciones económicas, restringirles la movilidad o causarles la muerte.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambas agravadas.

La procesada no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.