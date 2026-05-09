Iglesia en Colombia realizará encuentros virtuales para acompañar el voto consciente; primera jornada este lunes 11 de mayo

–Con el fin de ayudar al discernimiento del voto en las próximas elecciones presidenciales, la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) llevará a cabo tres encuentros virtuales con reflexiones pastorales basadas en el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia.

Se trata de tres jornadas reunidas bajo el título “Iglesia, Ciudadanía y Paz. Un faro de esperanza en el momento electoral”, organizadas por el Servicio Episcopal para el Perdón, la Reconciliación y la Paz (SERP) del episcopado.

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Más de 40 millones de colombianos a nivel nacional y 1,2 millones en el extranjero están habilitados para votar el 31 de mayo en los comicios presidenciales, en los que se elegirán al presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030.

Según la encuesta del 3 de mayo del Centro Nacional de Consultoría, realizada para la revista Cambio, sigue liderando las preferencias el candidato oficialista Iván Cepeda —del izquierdista Pacto Histórico— con 37,2%, seguido por los candidatos de derecha Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia con 20,4% y 15,6% respectivamente.

La CEC informó que la serie de encuentros virtuales “ha sido concebida como un itinerario pastoral integrado por tres momentos formativos y de reflexión, orientados a iluminar distintas dimensiones de la participación ciudadana desde la fe, la reconciliación y la esperanza”.

Para ello, en cada uno se ofrecerán “criterios de discernimiento inspirados en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia para fortalecer la conciencia ciudadana en medio del actual momento que vive el país, marcado, en parte, por altos niveles de desconfianza institucional y crecientes tensiones en el debate público”.

La primera jornada será el lunes 11 de mayo a las 6:00pm con el título “La política como vocación: evangelizar lo político desde la fe”, y contará con la participación de Mons. Héctor Fabio Henao Gaviria, delegado de la CEC para las Relaciones Iglesia-Estado.

Para el lunes 18, el tema será “Elegir con conciencia: voto, reconciliación y bien común” y se centrará “en el discernimiento ético del voto desde criterios como la justicia, la reconciliación y la paz”.

Finalmente, el tema del lunes 25 será “Votar desde la esperanza: una decisión libre, consciente y en paz”, orientado a “acompañar a los ciudadanos para que puedan ejercer su derecho al voto desde la libertad interior, la serenidad y la confianza, especialmente en contextos marcados por la incertidumbre, la desinformación o la desesperanza”.

La Secretaría Técnica del SERP indicó que esta serie “no nace del interés de la Iglesia en la política partidista”, sino de la convicción de que “el perdón, la reconciliación y la paz no son aspiraciones privadas, sino condiciones necesarias para que una sociedad pueda elegir con libertad, con conciencia y con esperanza”.

Las tres jornadas serán transmitidas a través del canal de YouTube y la página de Facebook de la CEC. (Información Eduardo Berdejo, Aciprensa).