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    Iglesia en Colombia realizará encuentros virtuales para acompañar el voto consciente; primera jornada este lunes 11 de mayo

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Con el fin de ayudar al discernimiento del voto en las próximas elecciones presidenciales, la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) llevará a cabo tres encuentros virtuales con reflexiones pastorales basadas en el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia.

    Se trata de tres jornadas reunidas bajo el título “Iglesia, Ciudadanía y Paz. Un faro de esperanza en el momento electoral”, organizadas por el Servicio Episcopal para el Perdón, la Reconciliación y la Paz (SERP) del episcopado.

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    Más de 40 millones de colombianos a nivel nacional y 1,2 millones en el extranjero están habilitados para votar el 31 de mayo en los comicios presidenciales, en los que se elegirán al presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030.

    Según la encuesta del 3 de mayo del Centro Nacional de Consultoría, realizada para la revista Cambio, sigue liderando las preferencias el candidato oficialista Iván Cepeda —del izquierdista Pacto Histórico— con 37,2%, seguido por los candidatos de derecha Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia con 20,4% y 15,6% respectivamente.

    La CEC informó que la serie de encuentros virtuales “ha sido concebida como un itinerario pastoral integrado por tres momentos formativos y de reflexión, orientados a iluminar distintas dimensiones de la participación ciudadana desde la fe, la reconciliación y la esperanza”.

    Para ello, en cada uno se ofrecerán “criterios de discernimiento inspirados en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia para fortalecer la conciencia ciudadana en medio del actual momento que vive el país, marcado, en parte, por altos niveles de desconfianza institucional y crecientes tensiones en el debate público”.

    La primera jornada será el lunes 11 de mayo a las 6:00pm con el título “La política como vocación: evangelizar lo político desde la fe”, y contará con la participación de Mons. Héctor Fabio Henao Gaviria, delegado de la CEC para las Relaciones Iglesia-Estado.

    Para el lunes 18, el tema será “Elegir con conciencia: voto, reconciliación y bien común” y se centrará “en el discernimiento ético del voto desde criterios como la justicia, la reconciliación y la paz”.

    Finalmente, el tema del lunes 25 será “Votar desde la esperanza: una decisión libre, consciente y en paz”, orientado a “acompañar a los ciudadanos para que puedan ejercer su derecho al voto desde la libertad interior, la serenidad y la confianza, especialmente en contextos marcados por la incertidumbre, la desinformación o la desesperanza”.

    La Secretaría Técnica del SERP indicó que esta serie “no nace del interés de la Iglesia en la política partidista”, sino de la convicción de que “el perdón, la reconciliación y la paz no son aspiraciones privadas, sino condiciones necesarias para que una sociedad pueda elegir con libertad, con conciencia y con esperanza”.

    Las tres jornadas serán transmitidas a través del canal de YouTube y la página de Facebook de la CEC. (Información Eduardo Berdejo, Aciprensa).

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