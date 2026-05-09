La inflación en Colombia en abril fue de 0,78% y la anual subió a 5,68%, según el DANE

–En abril de 2026, el Índice de Precios al Consumidor, IPC, registró una variación anual del 5,68%, mientras que la variación mensual fue del 0,78%, reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE.

La variación mensual del IPC por nivel de ingresos fue:

– Pobres: 0,80%

– Vulnerables: 0,81%

– Clase media: 0,76%

– Ingresos altos: 0,80%

– Total nivel de ingresos: 0,78%

Los renglones que tuvieron más incrementos en abril fueron los alimentos y bebidas no alcohólicas, alojamiento y servicios públicos, transporte y muebles para el hogar, divisiones que en conjunto aportaron 0,65 puntos porcentuales a la variación total del mes. Igualmente, los arriendos, la carne de res y el gas.

Y los de menor crecimiento, los combustibles para vehículos, los servicios relacionados con la copropiedad, la papa y los huevos.

La inflación acumulada entre enero y abril fue de 3,87%. Las divisiones con mayores aumentos fueron educación, con 5,89%; alimentos y bebidas no alcohólicas, con 5,87%; restaurantes y hoteles, con 5,62%; y muebles y artículos para el hogar, con 4,77%.

La división de restaurantes y hoteles registró una variación anual de 9,61%, la mayor variación del año. En abril de 2026 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: bebidas calientes: tinto, café con leche, chocolate, té, bebida achocolatada caliente, leche, agua de panela, agua aromática, avena caliente y similares para consumo inmediato (12,96%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (9,85%) y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (9,64%).

Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales y moteles (6,11%), gastos en discotecas, bares, griles, tabernas, fondas y tiendas dentro y al aire libre (7,75%) y pago por alimentación en comedores (7,76%).

La división Salud registró una variación anual de 8,21%, siendo esta la segunda mayor variación anual. En abril de 2026 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: consulta médica general con médico particular (10,52%), consulta médica con médico especialista particular (9,11%) y servicios odontológicos con odontólogos particulares (8,70%).

Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: elementos implementos médicos (3,73%), servicios médicos menores (5,95%) y artefactos y equipo terapéutico y su reparación (6,95%). La división Recreación y cultura registró una variación anual de 2,52%, siendo esta la menor variación anual.