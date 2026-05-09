Dos muertos más y un sobreviviente en bombardeo a otra presunta «narcolancha» en el Pacífico, reporta EE.UU

–El ejército de Estados Unidos informó este viernes que atacó otra presunta embarcación de tráfico de drogas en el Pacífico oriental, con saldo de dos muertos y un sobreviviente.

El ataque se da después de docenas de otros golpes similares en los últimos meses a presuntas narcolanchas y que contabilizan al menos 189 muertos en una ofensiva militar de Washington.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) informó que una persona sobrevivió al ataque, sin especificar su estado, y añadió que se había notificado a la Guardia Costera estadounidense para que iniciara una misión de búsqueda y rescate.

Como en ataques anteriores, el Comando señaló en X que la embarcación era «operada por organizaciones designadas como terroristas» y que «la inteligencia confirmó que el navío transitaba por rutas de narcotráfico conocidas».

El video que acompaña la publicación muestra un pequeño bote antes de ser alcanzado por un proyectil, seguido de una explosión.

On May 8, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/YFLQNZufRx — U.S. Southern Command (@Southcom) May 9, 2026

TRADUCCIÓN:

El 8 de mayo, por orden del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que el buque navegaba a lo largo de rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Dos narco-terroristas varones fueron abatidos durante esta acción, y uno sobrevivió al ataque. Tras el enfrentamiento, USSOUTHCOM notificó de inmediato a la Guardia Costera de los Estados Unidos para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para el sobreviviente. Ninguna fuerza militar de los Estados Unidos resultó herida.

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La administración del presidente Donald Trump comenzó con estos ataques a inicios de septiembre e insiste en que, en la práctica, está en guerra con lo que denomina «narcoterroristas» que operan desde América Latina, sin proporcionar evidencias de que dichas naves en efecto lleven drogas. (Información DW).