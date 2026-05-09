Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 9 de mayo de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 9 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 7788 – La 5ta 8 – Tarde 1066 – La 5ta 5

Culona

Día 1739 – Noche 0940

Astro Sol

6077 – Signo Sagitario

Paisita

Día 0837 – La 5ta 7 – Noche 0307 – Toro

Chontico

Día 6867 – La 5ta 4 – Noche

Cafeterito

Tarde 0009 – La 5ta 5 – Noche 1767 – La 5ta 5

Sinuano

Día 5249 – La 5ta 1 – Noche

Cash Three

Día 715 – Noche

Play Four

Día 0578 – Noche

Samán

Día 1900

Caribeña

Día 4128 – La 5ta 3 – Noche

Motilón

Tarde 2045 – La 5ta 6 – Noche

Fantástica

Día 7739 – La 5ta 6 – Noche

Antioqueñita

Día 5820 – La 5ta 8 – Tarde 8352 – La 5ta 9