Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 9 de mayo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 9 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 7788 – La 5ta 8 – Tarde 1066 – La 5ta 5
Culona
Día 1739 – Noche 0940
Astro Sol
6077 – Signo Sagitario
Paisita
Día 0837 – La 5ta 7 – Noche 0307 – Toro
Chontico
Día 6867 – La 5ta 4 – Noche
Cafeterito
Tarde 0009 – La 5ta 5 – Noche 1767 – La 5ta 5
Sinuano
Día 5249 – La 5ta 1 – Noche
Cash Three
Día 715 – Noche
Play Four
Día 0578 – Noche
Samán
Día 1900
Caribeña
Día 4128 – La 5ta 3 – Noche
Motilón
Tarde 2045 – La 5ta 6 – Noche
Fantástica
Día 7739 – La 5ta 6 – Noche
Antioqueñita
Día 5820 – La 5ta 8 – Tarde 8352 – La 5ta 9