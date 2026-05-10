DNI desmiente a Abelardo de la Espriella sobre supuesto plan para atentar contra su vida y exige pruebas

–La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) emitió un comunicado en el cual desmiente al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien vinculó a esta entidad o a sus servidores con un supuesto plan para atentar contra su vida y le exigió pruebas.

«La DNI es un organismo de inteligencia de carácter civil, cuya misión principal es producir inteligencia estratégica para la toma de decisiones del alto gobierno frente a amenazas al Estado o que pongan en riesgo a la población. Esta entidad no desarrolla actividades de inteligencia operativa; es un organismo no armado y, por lo tanto, no posee capacidad militar ni táctica. En consecuencia, el personal de la entidad no recibe entrenamiento castrense alguno», precisó.

Añadió que la Dirección de Inteligencia mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas que se aparten del deber oficial, contando para ello con protocolos de inteligencia y contrainteligencia rigurosos que garantizan que el actuar de nuestros servidores, esté alineados exclusivamente con los fines constitucionales del Estado y los Derechos Humanos.

De igual manera, insta al candidato De la Espriella «a que, en ejercicio de su responsabilidad ciudadana, presente de manera inmediata las evidencias que sustenten sus afirmaciones ante la Fiscalía General de la Nación, toda vez que la gravedad de lo expuesto exige un trámite judicial y de investigación».

Finalmente, la entidad de Inteligencia advirtió que “ante estas aseveraciones, la DNI se reserva el derecho de interponer las acciones legales pertinentes para salvaguardar la integridad institucional que se produce en el cumplimiento del principio de legalidad, los Derechos Humanos y la confianza ciudadana”.

Esto fue lo que dijo el aspirante presidencial: