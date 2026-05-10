El Sol registra una potente llamarada; espectacular VIDEO

–(Imagen captura de video). Una potente llamarada se registró en una nueva región activa del Sol, aunque en esta ocasión no se esperan consecuencias para la Tierra, informó este domingo el Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia de Ciencias de Rusia.

«Guau, qué explosión. Justo ahora en el Sol Erupción M5.7 en la nueva región activa 4436», señaló en su canal de Telegram. Según el laboratorio, la eyección de plasma liberada por la llamarada no alcanzará la Tierra, pero en dos días el grupo de manchas solares entrará en la zona desde la que podría influir en el planeta si continúan las erupciones.

La parte más impresionante del evento fue la eyección de plasma inusualmente grande generada por la explosión, centrada en una prominencia gigante de varios millones de kilómetros de diámetro. Sólo una parte de la prominencia, de aproximadamente 1 millón de kilómetros de tamaño, era visible para los telescopios, señaló.

La fuente de la llamarada es la nueva región 4436, que surgió detrás del Sol hace apenas un par de días. Se trata de la segunda explosión fuerte consecutiva en este centro, tras la anterior llamarada M2.6, ocurrida en la misma zona el 7 de mayo y que también estuvo acompañada de una eyección de plasma.

Según el laboratorio ruso, si se considera que la diferencia horaria entre los eventos —3 días— es el tiempo necesario para que este grupo de manchas solares acumule energía, se puede esperar la próxima llamarada fuerte el miércoles 13 de mayo. Se puede observar que en este momento, la región que actualmente se mueve desde el borde izquierdo hacia el centro del Sol a medida que gira entrará en la zona de influencia en la Tierra.

Se espera que la nube de plasma expulsada durante el evento actual (por cierto, ya es visible en el coronógrafo) pase por la Tierra, aunque los modelos matemáticos aún pueden calcular un impacto marginal, puntualiza.

Previamente, el laboratorio indicó que el 10 de mayo también se registraron 11 llamaradas ordinarias de clase C, mientras que la anterior llamarada intensa de clase M se produjo el 7 de mayo.

El Laboratorio de Astronomía de Rayos X del Sol es una subdivisión del departamento de Espectroscopia del Instituto Lebedev de la Academia Rusa de Ciencias. El laboratorio fue fundado a finales de la década de 1970, con el objetivo de estudiar el Sol y otros objetos espaciales desde cohetes y naves espaciales.

La investigación del Sol se inició en el instituto en 1947 a bordo de los cohetes R1a y, con el inicio de la era espacial, se continuó utilizando los satélites artificiales de la Tierra. En 1957, el científico del Instituto Lebedev observó por primera vez la emisión de longitud de onda corta del Sol desde a bordo del segundo satélite ruso («Sputnik-2»). En 1963 se obtuvo la primera imagen de rayos X del Sol. A finales de la década de 1960 se registraron los primeros espectros de rayos X con una longitud de onda inferior a 10 angstroms.

Hoy en día, el laboratorio es el principal centro ruso para diseñar y construir telescopios espaciales para investigaciones solares. Los instrumentos creados en el laboratorio funcionaron a bordo de varios satélites «Intercosmos», a bordo de estaciones interplanetarias Fobos y a bordo de tres naves espaciales lanzadas en el marco del CORONAS programa espacial. Actualmente el laboratorio está trabajando en el desarrollo de cuatro instrumentos científicos destinados a la misión espacial rusa «Interhelioprobe».

El equipo del laboratorio también es responsable del proyecto «ARKA», unos telescopios solares únicos que proporcionarán por primera vez imágenes de la corona solar con una resolución espacial de unos 100 km. El laboratorio también participa en varios otros proyectos. (Con información de RT y Academia de Ciencias de Rusia).