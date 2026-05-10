Españoles evacuados del MV Hondius ingresan al hospital para guardar cuarentena; en Francia también aislan a sus connacionales

–Los 14 pasajeros españoles evacuados del crucero MV Hondius fueron trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde permanecerán en cuarentena bajo observación y seguimiento médico tras el brote de hantavirus detectado a bordo.

Su llegada se produjo a las 16.26 (hora local) por la puerta principal del centro, en un dispositivo de seguridad que incluyó dos autobuses escoltados por vehículos policiales, que ingresaron directamente al hospital para iniciar la atención a los repatriados.

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Francia también puso en cuarentena a cinco ciudadanos tras detectar síntomas de hantavirus en uno de ellos.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, informó este domingo de que uno de los ciudadanos franceses repatriados desde el crucero MV Hondius presenta síntomas de hantavirus.

«Cinco de nuestros compatriotas presentes en el MV Hondius, foco de infección de hantavirus, han sido repatriados al territorio nacional. Uno de ellos presentó síntomas en el avión de repatriación», escribió Lecornu en su cuenta de X.

Según explicó, los cinco pasajeros fueron puestos de inmediato en aislamiento estricto hasta nuevo aviso, reciben atención médica y serán sometidos a pruebas y a una evaluación sanitaria.

«Esta misma noche firmaré un decreto que permitirá poner en marcha las medidas de aislamiento adecuadas respecto de los casos de contacto y proteger a la población general», avisó el alto cargo.

En Polonia registran primer caso

Una persona fue puesta bajo vigilancia sanitaria en Polonia tras un posible contacto con un pasajero de un crucero en el que fue detectado hantavirus, informó la Inspección Sanitaria Principal citada por RMF.

Según el organismo, la persona sometida a observación no presenta síntomas y será vigilada durante siete días.

Al mismo tiempo, la inspección sanitaria inició el procedimiento para localizar a otras personas que pudieron haber estado en contacto con pasajeros del buque después de su desembarco.

La víspera, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que considera a todas las personas que estaban a bordo del crucero afectado por hantavirus como casos críticos.

«Clasificamos a todas las personas a bordo como lo que llamamos contactos de alto riesgo», dijo la directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, en un evento en redes sociales.

En este sentido, la funcionaria de salud precisó que recomienda «un seguimiento y monitoreo activo por un periodo de 42 días de todos los pasajeros y la tripulación que desembarquen».

Asimismo, subrayó que el riesgo para la población general y para los habitantes de las islas Canarias, donde se espera que el crucero MV Hondius eche ancla el domingo, sigue siendo «bajo». (Información RT y DW).