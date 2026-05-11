Bogotá realizó con éxito la primera Reciclatón Distrital Empresarial de 2026

Foto: Secretaría de Ambiente

Una jornada liderada por la Secretaría Distrital de Ambiente permitió recolectar y gestionar adecuadamente residuos especiales, peligrosos y posconsumo generados por empresas y ciudadanía durante los días 6 y 7 de mayo de 2026.

De manera preliminar, la jornada logró gestionar aproximadamente 39,5 toneladas de residuos, cifra que podría aumentar una vez finalice el proceso de consolidación y validación de la información. Asimismo, participaron más de 380 empresas, reflejando el fortalecimiento de la cultura ambiental empresarial y el creciente interés del sector productivo en implementar estrategias de economía circular y gestión responsable de residuos.

Los residuos eléctricos y electrónicos fueron los más recolectados dentro de la jornada. Las corrientes correspondientes a computadores y periféricos, luminarias, tóner y electrodomésticos sumaron cerca de 30,4 toneladas, equivalentes aproximadamente al 77 % del total recogido en la jornada.

Entre los residuos con mayores cantidades recolectadas se destacan:

Computadores y periféricos: 13,5 toneladas

Luminarias: 8,7 toneladas

Tóner y cartuchos: 4,5 toneladas

Electrodomésticos: 3,5 toneladas

Medicamentos: 3,3 toneladas

Residuos aprovechables: 2,9 toneladas

Ropa usada: una tonelada

La jornada se desarrolló en tres puntos habilitados por la Secretaría Distrital de Ambiente: Plaza de los Artesanos, Plaza de las Américas y Planta Lito, donde empresas y ciudadanía pudieron entregar gratuitamente residuos de manejo especial y posconsumo para garantizar su correcta disposición y aprovechamiento.

La Reciclatón busca evitar que este tipo de residuos terminen en rellenos sanitarios, espacio público, redes de alcantarillado o mezclados con residuos ordinarios, promoviendo su reincorporación a cadenas productivas mediante procesos de reciclaje, aprovechamiento de material y transformación energética.

Además, la estrategia permitió fortalecer la articulación entre la Secretaría Distrital de Ambiente, programas posconsumo y gestores autorizados, garantizando la trazabilidad de los residuos recolectados desde su entrega hasta su aprovechamiento o disposición final.

Cifras históricas

Año Toneladas gestionadas Empresas participantes

2023 51,6 toneladas 479 empresas

2024 55,8 toneladas 541 empresas

2025 139 toneladas 594 empresas

Es importante destacar que las cifras históricas reportadas para los años anteriores corresponden al consolidado de las dos jornadas de Reciclatón realizadas anualmente en Bogotá. En contraste, los resultados preliminares de 2026 corresponden únicamente a la primera jornada del año, lo que evidencia un comportamiento positivo y el crecimiento sostenido de esta estrategia ambiental en la ciudad.

La Secretaría Distrital de Ambiente recuerda que aún está pendiente la segunda Reciclatón Distrital de 2026, programada tradicionalmente para el mes de octubre y en la que están invitados a participar empresas y ciudadanía.