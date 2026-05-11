-Dólar TRM: $3,759.00 (vigente 12 de mayo)

-Euro $ 4,395.80

-Bitcoin US$ 81.835.90

Tasa de Interés

-DTF: 9,98%

-UVR: $ 410,14

-Tasa de Usura 28,17%

-Café US$ 3,27

-Petróleo Brent US$ 98,56

-Oro-Compra Banco de la República $ 542.645,81