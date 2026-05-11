    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $3,759.00 (vigente 12 de mayo)
    -Euro $ 4,395.80
    -Bitcoin US$ 81.835.90

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,98%
    -UVR: $ 410,14
    -Tasa de Usura 28,17%

    -Café US$ 3,27
    -Petróleo Brent US$ 98,56
    -Oro-Compra Banco de la República $ 542.645,81

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