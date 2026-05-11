Cierre víal en el centro de Bogotá: movilidad en Bogotá hoy 11 de mayo

Foto: @BogotáTránsito.

Durante la mañana se implementa cierre vial en inmediaciones a Plaza de Bolívar, en la carrera 8 con calle 12, por posible manifestación.

Debido a esta situación se pueden presentar retrasos en rutas de TransMilenio.

Estado de las vías y TransMilenio en Bogotá para hoy lunes 11 de mayo

Cierre en el centro de Bogotá

Corte 09:05 a. m.

? Se implementa cierre vial en inmediaciones a Plaza de Bolívar, en la carrera 8 con calle 12, por posible manifestación.

? Agentes Civiles y Tránsito, realizan monitoreo de las condiciones de movilidad en el sector.

Accidente presentado durante la mañana

Corte 6:19 a. m.

? Se realiza cierre de la calzada lenta, para atender la novedad por volcamiento de camión.

? Unidades de Tránsito y Bomberos en el punto.

Corte 6:17 a. m.

Personal en el punto y buses alimentadores hace que disminuya la congestión que se presentaba para el ingreso peatonal al Portal Usme.

Continúa novedad de tránsito en el sitio, autoridades realizan sus labores.

Corte 05:59 a. m.

? Siniestro vial en la localidad de Usme, entre motociclista y peatón en la Av. Caracas con calle 69B sur, sentido sur-norte. Se asigna unidad de @TransitoBta y ambulancia.

? Se registra fuerte congestión vehicular en el sector.

Corte 5:49 a. m.

?Portal Usme

Debido a siniestro vial a la altura de la carrera 1 con calle 69B sur, sentido sur-norte, en el punto hay fuerte congestión vehicular y alta demanda de usuarios en el ingreso peatonal del Portal Usme.

Corte 05:10 a. m.

? Se presenta volcamiento de camión en la localidad de Engativá, en la Av. Boyacá con calle 81B, sentido sur-norte. Unidades de grupo guía y agentes civiles en desplazamiento.

En seguimiento.