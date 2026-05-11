Colombia despide a Germán Vargas Lleras

–A las 11 de la mañana de este lunes se cumplen en la Catedral Primada de Colombia las exequias del exvicepresidente y dirigente de Cambio Radical Germán Vargas Lleras, luego de dos días de velatorio en el Palacio de San Carlos, sede de la cancillería colombiana, donde sectores políticos y sociales le rindieron un sentido homenaje póstumo, a quien hizo de la política un genuino ejercicio de liderazgo y deja una huella imborrable en la historia política del país. Vargas Lleras será sepultado en Jardines de Paz.

Tal como lo destacó su partido, Germán Vargas Lleras fue un guerrero de la democracia, un servidor público incansable que dedicó su vida a defender las instituciones, a trabajar por las regiones y a construir un país con progreso, autoridad y oportunidades, siempre con el propósito de mejorar la calidad de vida de millones de colombianos.

El exvicepresidente de Colombia Germán Vargas Lleras falleció el 8 de mayo de 2026 en Bogotá a los 64 años de edad, tras una larga batalla contra un meningioma benigno (tumor cerebral) que le fue diagnosticado en 2016 y presentó complicaciones recurrentes.

En abril de 2025 se sometió a una intervención neuroquirúrgica en la Fundación Santa Fe de Bogotá y posteriormente a otra en Houston.

Germán Vargas Lleras nació en 1962 en Bogotá. Nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, se graduó de abogado en la Universidad Colegio Mayor del Rosario; fue secretario privado del Ministerio de Agricultura y concejal de Bogotá en dos periodos consecutivos y en ambos presidente de la Corporación. En 1994 fue elegido por primera vez como Senador de la República por el Partido Liberal Colombiano, y en el año 2002 por el Movimiento denominado Colombia Siempre, logrando como cabeza de lista dos asientos en el Senado de la República y la tercera votación más alta de todo el país (210.499 votos). Para el 2006, el movimiento que lo avaló cuatro años antes se fusionó con otro denominado Cambio Radical, y fue por este nuevo partido por el que optó una cuarta vez al Senado.

El ejercicio político lo comenzó en el Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán. Fue Concejal de Bogotá y Senador de la República durante 14 años (1994-2008).

Fundó y consolidó el partido Cambio Radical, clave en su carrera política.

En el gobierno de Juan Manuel Santos se desempeñó como Ministro del Interior y de Justicia (2010-2012) y Ministro de Vivienda (2012-2013).

Fue electo Vicepresidente de Colombia para el periodo 2014-2017, y renunció al cargo para aspirar a la presidencia en 2018, quedando en cuarto lugar.

Por su lucha política, fue víctima de tres atentados contra su vida, incluyendo uno en 2002 con un libro bomba. Pero, pese a ello, se mantuvo activo en la política como líder de oposición y figura clave en el partido Cambio Radical.

Todos los dirigentes políticos, encabezados por los expresidentes, se declararon consternados por la muerte de Vargas Lleras.

El expresidente Álvaro Uribe destacó en su cuenta en X: “En mala hora de la patria muere Germán Vargas Lleras. Su partida ocurre en el momento que la democracia más necesitaba de su verticalidad. Es difícil encontrar líderes de sus condiciones integrales, su capacidad de estudio, sus férreas convicciones democráticas y el afán por el bienestar general. A su hija, a toda su familia, a quienes lo acompañaron en Cambio Radical y a aquellos que desde distintas orillas lo apreciaban, toda nuestra solidaridad”.

Igualmente, el expresidente y premio nobel de paz, Juan Manuel Santos, se declaró “muy consternados por la muerte de Germán Vargas Lleras». Lamentó profundamente su partida y destacó su trayectoria política: «Gran parlamentario, ministro y vicepresidente. Fue un coequipero excepcional, con un conocimiento profundo del país y una inmejorable capacidad de ejecución al servicio de Colombia».

En igual sentido se pronunció el expresidente Iván Duque expresó. “Recibo con dolor la muerte de Germán Vargas Lleras. Construimos una amistad personal sólida y siempre lo recordaré como un verdadero hombre de Estado, un patriota comprometido con las ideas para construir un mejor país. Aprendí de él en la competencia de las ideas y en el diálogo franco sobre la realidad de Colombia. Nuestro país pierde a uno de sus mejores hombres, y quienes lo respetamos mantendremos vivo su legado. Con María Juliana y mis hijos expresamos solidaridad a todos sus seres queridos y nos unimos en oración”.