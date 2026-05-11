Confirman una nueva cepa de coronavirus en murciélagos de Tailandia

–Una nueva cepa de coronavirus se ha detectado en murciélagos de Tailandia. Así lo comunicó este lunes el Ministerio del Medio Ambiente y Ciencia del país asiático tras validar un estudio científico previo.

Los investigadores encontraron el virus HKU5-CoV-2, estrechamente relacionado con el SARS-CoV-2, en murciélagos de herradura en una cueva de la provincia de Chachoengsao, pero descartaron un alto riesgo de brote.

«Nuestros datos muestran que no se han registrado casos de infección en humanos y que la capacidad del virus para causar enfermedad o propagarse es significativamente menor que la del SARS-CoV-2», afirmó previamente a la prensa el director general del Departamento de Control de Enfermedades de Tailandia, Montien Kanasawat.

En la presentación del estudio, publicado en Cell Press, especializada en temas científicos en los campos de las ciencias biológicas, físicas y médicas, los científicos hacen la siguiente reseña:

Al tomar muestras de murciélagos de herradura —los huéspedes reservorios de los coronavirus relacionados con el SARS-CoV-2 (SC2r-CoV)— en Tailandia, presentamos dos (clados) grupos de organismos de SC2r-CoV que cocirculan en la misma población de murciélagos. A través de un conjunto integral de enfoques experimentales, que incluyen microscopía crioelectrónica (crio-EM), ensayos de pseudovirus y virus vivos y experimentos con hámsteres, caracterizamos las propiedades virológicas de estos nuevos virus. Demostramos que uno de los dos clados descubiertos en este estudio es capaz de unirse al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2) humana; sin embargo, exhibe una fusogenicidad y replicación reducidas in vitroy menor patogenicidad y transmisibilidad en comparación con el SARS-CoV-.

Los análisis de filogeografía y recombinación revelan una historia evolutiva compleja para estos virus caracterizada por un movimiento geográfico extenso y reciente y una recombinación con linajes de virus cocirculantes. Nuestros hallazgos proporcionan nuevos conocimientos sobre la diversidad de SC2r-CoV que cocirculan dinámicamente en el sudeste asiático, así como sobre las características virológicas de estos virus en relación con el SARS-CoV-2. (Información RT).