RenoBo amplía plazo para presentar propuestas en el Concurso de Predios 3.0 Lomas Pijaos II

Foto: RenoBo

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) amplió el plazo para presentar propuestas del Concurso de Predios 3.0 Lomas Pijaos II, que busca la habilitación vivienda social en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Esta decisión responde a las observaciones realizadas por los interesados y busca garantizar el tiempo suficiente para la estructuración de propuestas, así como la adecuada participación del sector constructor en este proceso.

El proyecto Lomas Pijaos II hace parte del Concurso de Predios 3.0 y tiene como objetivo promover el desarrollo de 360 Viviendas de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en predios públicos viabilizados, aportando a la generación de suelo y a la consolidación de vivienda bien ubicada en la ciudad.

Nuevas fechas del cronograma

Plazo límite para presentación de propuestas y cierre: hasta el 14 de mayo de 2026 – 5:00 p. m.

hasta el 14 de mayo de 2026 – 5:00 p. m. Publicación del Informe Preliminar de Evaluación: 22 de mayo de 2026

22 de mayo de 2026 Plazo para subsanar y presentar observaciones: hasta el 29 de mayo de 2026 – 5:00 p. m.

hasta el 29 de mayo de 2026 – 5:00 p. m. Publicación del Informe Definitivo: 5 de junio de 2026

5 de junio de 2026 Decisión de la mejor oferta: dentro de los 2 días hábiles siguientes

dentro de los 2 días hábiles siguientes Suscripción del contrato: dentro de los 5 días hábiles siguientes

Todas las actividades del proceso se adelantarán a través de la plataforma SECOP II, en el siguiente enlace: https://acortar.link/1rjQz7

Con esta ampliación, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) reafirma su compromiso con la transparencia del proceso y con la generación de condiciones que faciliten la participación de los actores interesados en el desarrollo de vivienda social de calidad en Bogotá.