Brigada 13 del Ejército y Gobernación de Cundinamarca golpean estructuras dedicadas al contrabando y adulteración de licor en Bogotá

Foto: Décima Tercera Brigada?del Ejército

En Bogotá se siguen presentando resultados contra el contrabando y el licor adulterado. En una operación interinstitucional desarrollada en diferentes localidades de Bogotá, tropas de la Décima Tercera Brigada del Ejército, en articulación con la Gobernación de Cundinamarca y demás autoridades competentes, lograron un importante resultado contra las economías ilícitas dedicadas al contrabando y la adulteración de licor y cigarrillos.

Durante las diligencias de allanamiento adelantadas en sectores del centro y sur de la capital, las autoridades incautaron 4.131 unidades de licor adulterado, 2.500 estampillas falsificadas y 640 cajetillas de cigarrillos de contrabando. Estos elementos pretendían ser distribuidos y comercializados de manera ilegal, poniendo en riesgo la salud pública y afectando las rentas departamentales destinadas a programas sociales. Los operativos fueron realizados en cuatro inmuebles ubicados en las localidades de Los Mártires y Ciudad Bolívar, entre ellos bodegas y predios.

En el desarrollo de la operación participaron tropas del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 5, el Gaula Militar Cundinamarca y el Batallón de Policía Militar N.° 13, quienes apoyaron las labores de seguridad, verificación y control durante los procedimientos legales, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el INVIMA.

De esta manera, la Décima Tercera Brigada, unidad orgánica de la Quinta División del Ejército Nacional, reitera su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades civiles y judiciales para proteger la salud pública, combatir las economías ilícitas y salvaguardar los recursos destinados al bienestar, la educación, la salud y la infraestructura de los cundinamarqueses.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.