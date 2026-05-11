Videos que se hacen virales en redes: Espada voladora, accidente de lancha fuera de lo común; inesperado fin de choque de motociclista

–El bloguero chino Fanshisan construyó un gran dron multicóptero con forma de espada que vuela gracias a múltiples hélices. El proyecto tardó más de un año en perfeccionarse y ahora irrumpe en las calles de Chengdu (China). Durante las pruebas de manejo de este particular dron, el propio diseñador sufrió varias caídas. Se trata de un ejemplo de ‘cyber wuxia’, fusión entre la estética de las películas de artes marciales chinas y tecnología moderna.

Wuxia fantasy brought to life! A Chinese vlogger is captivating the internet with a rideable flying sword aircraft. See how it's done. pic.twitter.com/Js4EC9YJoJ — China Xinhua News (@XHNews) May 9, 2026

Un hombre que iba en una moto acuática chocó contra una ballena gris en las costas de Vancouver (Canadá), donde se habían reunido navegantes y espectadores para verla. Cuando la ballena salió a la superficie para respirar, colisionaron y el hombre salió despedido. Fue trasladado al hospital en estado grave pero estable. Se desconoce si el animal resultó herido. «Incluso antes de que pasara, creo que la gente decía: ‘Idiota, baja la velocidad, hay ballenas en la zona'», dijo un testigo.

NEW: Man on a jet ski goes flying after accidentally colliding with a gray whale that came to the surface in Vancouver, Canada. Royal Canadian Marine Search and Rescue transported the man to a hospital in serious but stable condition. The jet skier said that he had no idea a… pic.twitter.com/WXcHudNNyS — Collin Rugg (@CollinRugg) May 8, 2026

Un motociclista resultó herido de gravedad tras chocar con un automóvil el pasado sábado por la tarde cerca de la localidad de Delta (Canadá).

El conductor del sedán no resultó herido, mientras que la motocicleta quedó colgando de un semáforo. Un residente contó que vio un coche con daños en medio de la intersección y empezó a buscar al otro vehículo: «Luego miré hacia arriba y la moto estaba ahí; fue una locura». Añadió que se quedaría para ver cómo la retiraban.

A motorcycle crashed at 120th and 72nd in Surrey today and ended up hanging from a street light ? I hope he’s OK ? pic.twitter.com/3L5m3ghBkT — 604RAW (@604RAW) May 9, 2026

Delta, Vancouver BC a very bad motorcycle accident has happened. No Updates yet on the victim pic.twitter.com/bDEPIF2jYh — Visca Barca (@CuleKingdom) May 10, 2026

Joven se hace amiga de IA y termina adicta a ella

Una joven italiana se volvió adicta a la inteligencia artificial tras haber desarrollado un vínculo muy estrecho con un chatbot, informan medios locales.

La mujer, de unos 20 años, sostenía conversaciones extensas con la herramienta que llegó a conocerla «íntimamente», aislándola «de manera progresiva» del mundo exterior, reseña el diario.

Actualmente, la joven está siendo tratada por el Servicio para las Dependencias (SerD), que enfrenta el primer caso de este tipo.

Esta adicción —explica Laura Suardi, del SerD— se manifiesta a través de un «diálogo» con una máquina que, «a medida que te va conociendo, puede darte respuestas que se ajustan a lo que quieres oír […] fortaleciendo progresivamente lo que parece ser una relación amistosa».

Se trata de una forma de adicción conductual, que incluye también a las adicciones a las compras compulsivas, videojuegos, uso de celulares o a las redes sociales. (Información de RT).