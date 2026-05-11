Un avión comercial atropelló a una persona cuando despegaba en Aeropuerto de EE.UU; impactante VIDEO

–Un avión Frontier Airlines, en el que viajaban 224 pasajeros y siete miembros de la tripulación, atropelló a una persona desconocida que se introdujo subrepticiamente a la pista y caminaba tranquilamente por la pista en momentos en que la aeronave comenzaba su decolaje.

El hecho se registró a las 11 y 19 minutos de la noche del pasado viernes, cuando el vuelo 4345 de Frontier Airlines aceleró sobre la pista para despegar. Apenas dos minutos después de ingresar al área restringida, el hombre fue impactado de lleno por la aeronave que se dirigía a Los Ángeles.

En el video capturado por una cámara de vigilancia con visión nocturna, se observa cómo la víctima, que aún no ha sido identificada, camina con total normalidad por la pista sin mostrar pánico ni vacilación alguna. Autoridades señalaron que había saltado la valla perimetral y que no pertenecía al personal del aeropuerto.

IMÁGENES INÉDITAS del atropello de una persona por un avión en EE.UU.

WATCH: New footage of Frontier Airlines flight hitting person on runway during takeoff from Denver International Airport pic.twitter.com/4AUUs90sYH — Rapid Report (@RapidReport2025) May 10, 2026

“Nos detenemos en la pista… acabamos de golpear a alguien. Tenemos fuego en el motor”, se escucha decir al piloto en un audio de control aéreo difundido horas después.

El incidente dejó 12 pasajeros con heridas leves y cinco más que tuvieron que ser trasladados a hospitales, tras ser abortado el decolaje abruptamente.

El impacto provocó un incendio en uno de los motores y los pasajeros fueron evacuados mediante toboganes y trasladados en autobús a la terminal.

Algunos pasajeros, aún en shock, expresaron su preocupación por la evacuación, principalmente porque tardaron varios minutos en dejar la aeronave mientras el humo llenaba la cabina.

El pasajero José Cervantes afirmó que apenas había comenzado a sentir que el avión se inclinaba hacia arriba cuando escuchó un golpe seco.

“Miré a mi derecha y vi el ala derecha en llamas, como si estuviera explotando”, dijo Cervantes a KCNC, afiliada de CNN. “El avión aterrizó, giró de un lado a otro, luego se detuvo, apagó el motor de inmediato y la cabina comenzó a llenarse de humo”.

“Pensé que iba a morir quemado. Cuando vi el fuego y el humo, pensé que me iba a quemar”, señal+o Cervantes.

La madre de Cervantes fue una de las pasajeras heridas, según relató a KCNC. “De hecho, mi mamá terminó deslizándose directamente por la rampa y se le trabó la rodilla al impactar contra el suelo”, comentó Cervantes. “No tiene ninguna fractura, pero aun así tenemos que llevarla a la sala de urgencias”.

Conmocionados por el incidente, John Anthens, de 56 años, y su hijo, de 30, decidieron renunciar a su vuelo de regreso a Nebraska y alquilar un automóvil para realizar el viaje de ocho horas por carretera.

Anthens afirmó que el incidente resultó demasiado traumático. “Vi una pequeña chispa y, acto seguido, vi y escuché una gran explosión, como si estallara una bomba”, relató a CNN al describir el momento en que vio reventar el motor.

El director ejecutivo del Aeropuerto Internacional de Denver, Phil Washington, calificó el hecho como una “tragedia horrible y evitable”.

Sean Duffy, secretario de Transporte de la administración Trump, indicó que el intruso había violado la seguridad del Aeropuerto de Denver y escaló deliberadamente una cerca perimetral para después correr hacia la pista de despegue.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), agencia federal de investigación de accidentes, anunció las investigaciones de rigor para determinar cómo el peatón accedió al área restringida y si existieron fallas en los protocolos de seguridad, en coordinación con la policía local y la Administración Federal de Aviación (FAA), regulador aeronáutico de EE.UU (Información RT).