¿Busca Trabajo en Bogotá?: hay 100 vacantes con postulación virtual este martes 12 de mayo

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 100 vacantes para asesores comerciales y agentes call center con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá con postulación virtual este martes 12 de mayo de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) trae oportunidades para personas con estudios desde bachillerato.

Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ con 100 vacantes en Bogotá

Accede a 100 vacantes para asesores comerciales y agentes call center, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada GRUPO COS. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? Hay oportunidades con y sin experiencia.

? Contrato: Término indefinido.

? Formación requerida: Desde bachillerato.

Postúlate de manera virtual este 12 de mayo de 2026, de 9:00 a. m. a 12:00 m.

Confirma tu asistencia diligenciando el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Asiste a la entrevista de manera virtual con la plataforma Google Meet, ingresando aquí.

Postúlate con tu hoja de vida actualizada.

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