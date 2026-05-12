Gobierno insiste ante la Fiscalía en suspender órdenes de captura contra el Clan del Golfo

En una nueva fase del proyecto de «Paz Total», el Gobierno Nacional respondió formalmente este martes a la Fiscalía General de la Nación, solicitando que se reconsidere la decisión de no suspender las órdenes de captura contra 29 representantes del Clan del Golfo (EGC). La administración central busca este respaldo jurídico en Bogotá para avanzar en la instalación de una mesa de diálogos socio-jurídicos, argumentando que este mecanismo es vital para reducir la violencia en las regiones más afectadas por la presencia de esta estructura armada. El Ejecutivo sostiene que la suspensión es una herramienta necesaria para que los delegados de este grupo puedan participar en los acercamientos oficiales bajo un marco de seguridad jurídica.

La respuesta gubernamental surge después de que el ente acusador negara inicialmente la petición, señalando que los miembros de esta organización criminal no poseen estatus político, lo cual dificulta la aplicación de beneficios similares a los otorgados a grupos como el ELN. Ante esto, la Casa de Nariño aclaró que no se busca otorgar un reconocimiento político al Clan del Golfo, sino facilitar un proceso de sometimiento a la justicia que permita el desmantelamiento de la organización. El documento oficial subraya que la ley permite facultades presidenciales para designar voceros en procesos de paz o de acercamiento para el sometimiento.

Dentro del grupo de los 29 sujetos involucrados en la solicitud se encuentran figuras que el sistema judicial ha vinculado con actividades de narcotráfico y delitos de alto impacto. No obstante, en cumplimiento de los marcos legales vigentes, el Gobierno reitera que los supuestos responsables de estas conductas seguirán bajo la lupa de la justicia y que la suspensión de capturas no implica un indulto ni el cese de las investigaciones penales. La intención es que estos presuntos cabecillas puedan sentarse a negociar las condiciones de una entrega colectiva sin el riesgo de ser capturados durante las sesiones de diálogo.

Este pulso institucional entre la rama ejecutiva y la judicial pone de presente los retos jurídicos que enfrenta la política de paz en Colombia. Mientras el Gobierno apuesta por la flexibilidad procesal para detener el conflicto armado, la Fiscalía mantiene una postura estricta sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales vigentes. El desenlace de esta petición marcará el rumbo de los posibles acercamientos con el Clan del Golfo, una organización que ha manifestado en diversas ocasiones su intención de transitar hacia la legalidad, aunque persisten dudas sobre la voluntad real de sus integrantes.