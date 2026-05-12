Estrategia Caleidoscopio: más de 900 estudiantes participan en la prevención de violencias en las aulas y colegios de Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de la Mujer.

Más de 900 estudiantes participarán este año en Caleidoscopio, una estrategia pedagógica de la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer) que promueve el cuidado, el respeto y la prevención de violencias en las aulas y colegios de Bogotá. Durante 2025, la estrategia vinculó a 3.932 personas, entre ellas 1.911 mujeres y 2.121 hombres, consolidando una ruta de trabajo con comunidades educativas desde la prevención y la transformación cultural.

Para 2026, la estrategia mantiene su crecimiento. Con corte a marzo, Caleidoscopio reportó 331 participantes y nueve acciones estratégicas implementadas en territorio. Este año, la meta es llegar a más de 900 estudiantes, fortaleciendo el trabajo con comunidades educativas desde una mirada preventiva y de transformación cultural.

Las aulas, además de ser espacios de enseñanza y aprendizaje, son espacios donde niñas, niños y adolescentes aprenden cómo relacionarse, resolver conflictos y construir vínculos libres de violencia.

Caleidoscopio propone abrir conversaciones pedagógicas que permitan a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y comunidades educativas reconocer qué conductas se han normalizado y cómo pueden construirse vínculos más seguros, equitativos y libres de violencia.

Trabajar en las instituciones educativas permite llegar a edades tempranas, cuando las ideas sobre el afecto, el respeto, el consentimiento, la autoridad y el género todavía están en formación. Desde allí, la estrategia aporta a la prevención de violencias contra las mujeres, promoviendo el cuidado mutuo como una práctica cotidiana dentro y fuera del salón de clases.