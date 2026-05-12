Golpe al Eln: Siete integrantes fueron muertos en bombardeo a campamento del anillo de seguridad de los máximos cabecillas en el Catatumbo

–Las Fuerzas Militares bombardearon un campamento del Eln en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, fronteriza con Venezuela, y fueron abatidos por lo menos siete integrantes del anillo de seguridad del llamado comando central y la dirección nacional del grupo terrorista.

En desarrollo de una operación de Interdicción Aérea – Asalto Directo, las Fuerzas Militares a través del Ejército Nacional y la Fuerza Aerea, con apoyo de la Fiscalia en la zona campamentaria de una «comisión» del frente Luis Enrique León Guerra, encargada de proteger a los máximos cabecillas del Eln Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias «Antonio García», alias «Pablo Beltrán», alias «Pablito» y alias «Gabino».

El campamento, ubicado por la inteligencia militar y policial en zona rural del municipio de Tibú, tenía fortificaciones y trincheras, y en ella se hallaron explosivos para drones y material para minas antipersonal.

Según el reporte miliar, la comisión del frente Luis Enrique León Guerra, es comandada por alias Sucre, segundo cabecilla de esta agrupación.

En el Catatumbo, las @FuerzasMilCol desarrollaron una operación de Interdicción Aérea – Asalto Directo que afectó de manera contundente a una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra del ELN, encargada de la seguridad del Comando Central y la Dirección Nacional de este grupo… pic.twitter.com/UOAAFnZBHn — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) May 12, 2026

En el mismo departamento de Norte de Santander, concretamente en la ciudad de Cúcuta y el municipio de El zulia,fueron capturados alias ‘Ardilla’ presunto miembro de las disidencias de alias Calarcá, y alias ‘Makelele’ y ‘Kevin’ presuntos integrantes de las redes de apoyo al terrorismo del cartel del Eln.

Estas capturas buscan evitar el asesinato, el secuestro, la extorsión, desplazamiento y confinamiento de los pobladores del Catatumbo, especialmente en el corregimiento de La Y de Astilleros y sectores aledaños, destacó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

La ofensiva sostenida de la Fuerza Pública continúa golpeando a quienes pretenden alterar la seguridad y utilizar el territorio para fortalecer actividades criminales y terroristas en Norte de Santander. No vamos a ceder un solo espacio a los violentos, subrayó el ministro.

Por otra parte, tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano, en coordinación con la Policía, capturaron a dos presuntos integrantes de las redes de apoyo del grupo armado organizado residual estructura 33 en el mismo municipio de Tibú.

También fueron recuperadas una camioneta y una motocicleta hurtadas recientemente. Los vehículos serían utilizados para adelantar acciones contra la Fuerza Pública y afectar la seguridad de la población civil en la región del Catatumbo.

Igualmente, en zona rural del municipio de Aguachica, Cesar, fue localizado un depósito ilegal utilizado presuntamente por el frente Camilo Torres Restrepo del Eln, para el almacenamiento de insumos químicos destinados al procesamiento de sustancias ilícitas.