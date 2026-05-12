Jardín Botánico de Bogotá inició restauración ecológica en la vereda Curubital de Usme

Foto: Jardín Botánico de Bogotá (JBB).

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) inició la restauración ecológica en un predio de 5,96 hectáreas de la vereda Curubital, una vereda de 3.038 hectáreas que limita con el páramo de Sumapaz.

La zona intervenida incluye núcleos y franjas de restauración que albergarán especies nativas priserales, mesoserales y tardicerales. El predio fue adquirido por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) durante la década de 1960 y se vio afectado por el pisoteo de ganado.

“La EAAB, con quien tenemos un convenio, nos autorizó intervenir este predio para consolidar una nueva cobertura vegetal con más de 30 especies nativas”, informó Paola Valencia, coordinadora del equipo de restauración ecológica de la Subdirección Técnica Operativa del JBB.

En abril, luego de realizar el diagnóstico, la Administración distrital inició la fase de campo en Curubital con cuatro profesionales y 28 operarios. Durante todo el mes realizaron actividades para controlar cipreses longevos que habitan en la ronda del río de aguas cristalinas.

“Retiramos los cipreses jóvenes de la zona y también varios troncos y ramas de los árboles adultos muertos. Utilizamos toda la madera para hacer las estacas del trazado de los núcleos y un campamento donde guardamos las herramientas y nos refugiamos de la lluvia”, señaló Alejandro Angulo, biólogo del JBB.

La primera semana de mayo, el predio empezó a reverdecer con la plantación de los primeros 841 árboles nativos en los núcleos montados en las zonas afectadas por el ganado y algunas franjas riparias de la quebrada La Regadera.

Los expertos del equipo de restauración ecológica van a trabajar con un listado de aproximadamente 30 especies nativas del bosque altoandino para sembrar, entre las que se incluyen: tabaquillo, pegamosco, blanquillo, amargoso, chilco de páramo, tinto, yuco y cervetano; y mesoserales como borrachero rojo, mortiño, uva camarona, cucharo de páramo, uña de gato, té de Bogotá, raque, salvio negro, garrocho, tuno y corono.

Conoce más detalles en la siguiente publicación del JBB en la red social Instagram:

Hallazgo icónico

Mientras se adelantaban las actividades de adecuación del terreno y control de tensionantes en Curubital, el equipo del JBB descubrió una una Mutisia clematis, una hierba trepadora endémica de los Andes de Colombia descubierta por el José Celestino Mutis durante los años de la Real Expedición Botánica y que es la planta simbólica del Jardín Botánico.

La joya natural de Curubital

En sus dominios más montañosos habitan Bocagrande, Seca y Pantano Grande, tres lagunas de aguas diáfanas rodeadas por frailejones y otras especies paramunas donde los muiscas veneraron a sus deidades. En lo más alto de la vereda, un pico ubicado a los 3.676 metros sobre el nivel del mar, nace el principal afluente de la zona: el río Curubital que mide 11.967 metros de largo.

Este afluente nutre con las aguas de quebradas como La Aguadita, San Pedro, Mate Guache, Jaulas, Piedra Gorda y El Tinajo. En su última parada, a una altura de 2.991 metros, desemboca en La Regadera, un embalse construido durante la década de 1930 y que surte de agua a los habitantes rurales de Usme.