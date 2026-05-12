Trump: Todos los presos políticos se liberarán en Venezuela

–El presidente estadounidense Donald Trump declaró este martes que todos los prisioneros políticos que hay en Venezuela serán liberados. «Vamos a sacarlos a todos» de las cárceles, declaró el mandatario a la prensa antes de emprender un viaje a China.

???? | Donald Trump asegura que todos los presos políticos en Venezuela serán liberados: “Ya logramos sacar a muchos y el resto también saldrá libre”. pic.twitter.com/slbxYTR63K — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 12, 2026

El régimen chavista de Delcy Rodríguez asegura que la reciente ley de amnistía ha beneficiado a más de 8.000 personas, cifra cuestionada por familiares y organizaciones de defensa de derechos humanos.

Sin embargo, tras 4 meses del derrocamiento de Nicolas de Maduro, más de 450 presos políticos siguen en prisión, según lo advirtieron los obispos venezolanos al Papa, subrayando la compleja situación: “Hay una continuidad en los actores a nivel político”, aseguró a Aciprensa Monseñor Jesús González, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV). «El cambio llegó, sí, pero la democracia todavía no» complementó.

Excarcelaron a los sindicalistas judicializados por defender derechos laborales, pero es una amnistía a medias porque muchos continúan sometidos a medidas cautelares que le impiden ejercer su labor sindical. Exigimos #LibertadPlena para TODOS los sindicalistas sometidos a medidas… pic.twitter.com/AZ6QKd2AYR — Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (@ObservatorioVLS) May 12, 2026

El presidente Donald Trump aseguró que «el pueblo de Venezuela está encantado con lo que ha pasado. Ni siquiera se lo pueden creer. Están bailando en las calles».

El líder de la Casa Blanca expuso la víspera, en una entrevista, la idea de que Venezuela se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos, una sugerencia que despierta irritación en el régimen chavista, dispuesto a aferrarse al poder.

«Tenemos a Exxon, tenemos a Chevron, tenemos a todas las grandes compañías (petroleras) en el país, y Venezuela ahora está ganando más dinero del que ha ganado en los últimos 25 años», sostuvo.

La captura y extracción del dictador Nicolás Maduro provocó una cascada de cambios políticos y económicos en Venezuela, bajo las instrucciones de Washington. Además, el gobierno de Trump estableció un plan de tres fases (estabilización, reconstrucción y transición) para normalizar la situación general en Venezuela y el Departamento de Estado asegura que la primera fase ya terminó. (Información DW).