MinSalud insiste en que no hay caos en el sistema y culpa del cierre de sedes y servicios en Bogotá a las EPS

–En un comunicado, el Ministerio de Salud y Protección Social refutó recientes anuncios de instituciones privadas y versiones de prensa sobre el cierre de sedes y servicios de salud en Bogotá, que “intentan posicionar una narrativa de supuesto colapso generalizado del sistema de salud colombiano».

?“Estas situaciones corresponden principalmente a dinámicas propias del modelo de intermediación financiera (EPS), consolidado durante décadas en el sistema de salud colombiano, y no a una falta de recursos por parte del Gobierno nacional ni a un desmonte de la capacidad instalada del país», afirma.

“Por el contrario –indicó la cartera de Salud-, las cifras oficiales muestran que Colombia ha registrado en los últimos años un fortalecimiento sostenido de la oferta de servicios de salud.

Explicó que esto se ha logrado mediante la apertura de hospitales, centros de salud, consultorios, laboratorios y unidades especializadas, así como a través del fortalecimiento progresivo de la red pública hospitalaria en territorios históricamente excluidos.

De acuerdo con el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), entre 2022 y 2025 se registraron 2.897 aperturas de hospitales frente a 1.790 cierres, así como 5.769 aperturas de sedes frente a 4.147 cierres.

Según el Minsalud, estas cifras reflejan un balance positivo cercano al 37 %, lo cual evidencia que, posterior a la pandemia por covid-19, el país ha venido ampliando y consolidando su capacidad instalada en salud.

“Lo que muestran los datos oficiales es que, mientras algunos actores privados reducen operaciones o suspenden servicios por decisiones financieras internas, el país simultáneamente continúa ampliando infraestructura, capacidad hospitalaria y presencia territorial en salud», señaló el ministerio.

“Es más, múltiples IPS del país continúan registrando importantes utilidades», agregó.

Según la Superintendencia Nacional de Salud, al menos 150 IPS reportaron utilidades netas por más de $7,1 billones en 2025, incluyendo grandes grupos privados del sector salud.

“El problema no corresponde a una ausencia generalizada de recursos en el sistema, sino a un modelo en el que determinados actores priorizan su propia rentabilidad financiera y terminan cerrando servicios que consideran menos rentables, incluso cuando son esenciales para la atención de la población», recalcó el comunicado.

De acuerdo con la cartera de Salud, buena parte de los cierres recientes ocurren en instituciones que no hacen parte de redes integradas verticalmente con determinadas EPS.

“Esto evidencia –dijo– la forma como algunos aseguradores priorizan el pago y sostenimiento de sus propias clínicas o redes afines. mientras otras instituciones independientes acumulan millonarias carteras y terminan entrando en crisis financiera».

“Dicha situación muestra las profundas distorsiones del modelo de intermediación actual y genera una grave vulnerabilidad para hospitales y clínicas que atienden a miles de pacientes, pero que no pertenecen a estructuras empresariales vinculadas a determinados actores del aseguramiento», resaltó.

El Ministerio de Salud enfatizó que “lejos de cerrar hospitales, el Gobierno del Cambio ha impulsado el mayor fortalecimiento de la infraestructura sanitaria pública de las últimas décadas».

Actualmente, Colombia cuenta con 158.901 servicios habilitados entre hospitales, centros de salud y consultorios.

Además, este Gobierno ha realizado inversiones por $4,4 billones en 1.882 proyectos de infraestructura en salud distribuidos en 609 municipios y 32 departamentos, beneficiando a cerca de 16 millones de personas.

A esto se suma la adquisición de 1.680 vehículos de transporte asistencial y la puesta en marcha del primer buque hospital de Colombia, el Benkos Biohó, que lleva servicios de mediana y alta complejidad a más de 150.000 personas en el Pacífico colombiano.

En ese sentido, la cartera demandó de las EPS explicarle al país las razones por las cuales continúan acumulándose deudas con la red prestadora, pese a que este Gobierno viene garantizando el flujo de recursos hacia el sistema de salud de forma sostenida, puntual y sin fallas.

Por último, reiteró que el propósito del Gobierno del Cambio es avanzar hacia un sistema de salud centrado en la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud y no en la lógica mercantilista que convirtió durante décadas la atención sanitaria en un negocio financiero.

“Los recursos públicos de la salud deben traducirse en servicios oportunos para la población y no en mecanismos de concentración económica o privilegio para determinadas redes privadas», dijo.

Y concluyó: “Colombia necesita un sistema que fortalezca la red pública, garantice equidad territorial y asegure que clínicas, hospitales y trabajadores de la salud reciban oportunamente los recursos que el este Gobierno ya gira mensualmente para la atención de millones de colombianos».