OMS sobre hantavirus: «No hay indicios del inicio de un brote de mayor magnitud, pero la situación podría cambiar»

–Sin indicios de un brote mayor, pero con cautela, el director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió a los países seguir las recomendaciones de la organización, tras la repatriación de los ocupantes del crucero afectado por hantavirus. En total, 11 pasajeros del crucero MV Hondius han contraído hantavirus, nueve de ellos con la cepa Andes, confirmó informó el director de la OMS.

«Hasta ahora se han notificado 11 casos, incluidas tres muertes. Todos los casos se han registrado entre pasajeros o tripulantes del barco. En nueve se ha confirmado la infección por el virus Andes, y los otros dos son casos probables», declaró Tedros, tras reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Aunque la mayoría de los hantavirus se transmiten de animales a humanos, la cepa Andes puede propagarse entre personas. Actualmente no existe un tratamiento específico, y la atención es estrictamente paliativa.

«No hay indicios de que estemos ante el inicio de un brote de mayor magnitud. Pero, por supuesto, la situación podría cambiar y, dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas», señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En una rueda de prensa en Madrid junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Ghebreyesus advirtió que «el trabajo no ha terminado».

Ambos hablaron desde el palacio presidencial de la Moncloa, un día después de que culminara la operación para repatriar desde la isla española de Tenerife a más de 120 pasajeros y tripulantes de una veintena de países del MV Hondius, que se dirige a Países Bajos, su base.

«En cuanto a los protocolos de seguridad» frente al hantavirus, una enfermedad contagiosa poco frecuente para la que no hay vacuna, «por supuesto, la OMS tiene directrices claras y se espera que los países las sigan», dijo Ghebreyesus. Pero los países tienen «soberanía» y «no podemos obligarlos a adoptar nuestros protocolos», admitió.

«La recomendación de la OMS es que (las personas evacuadas) sean sometidas a un seguimiento activo, en un centro de cuarentena designado o en su domicilio, durante 42 días a partir de la última exposición, que es el 10 de mayo, lo que nos lleva al 21 de junio», detalló.

«Entiendo perfectamente que la población de Tenerife haya podido sentirse preocupada por el desembarco en sus costas», dijo. Pero «el riesgo es bajo, tanto para la población de Tenerife como a escala mundial», añadió, asegurando que se toma «la situación muy en serio».

Por su lado, Pedro Sánchez se felicitó por el «éxito» de la operación en Tenerife. El mundo «no necesita más egoísmo, ni más miedo, lo que necesita son países solidarios que quieran dar un paso al frente», dijo Sánchez al defender su decisión de acoger al MV Hondius.

«Escuchamos a muchos representantes públicos preguntarse por qué no acogía la operación el país africano de Cabo Verde», dijo Sánchez. «Pero nosotros teníamos claro que la pregunta no era esa, que la pregunta correcta era otra (…) ¿Por qué no vamos a ayudar a quienes lo necesitan si está en nuestra mano hacerlo?», agregó.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, por su parte, pidió, en esta misma jornada, una «coordinación más estrecha» de los protocolos sanitarios en los países de la Unión Europea para luchar contra el hantavirus y ordenó «reforzar» la cooperación con los países vecinos.

Países Bajos, España, Francia y Alemania (además de Reino Unido, Suiza y Estados Unidos) han registrado casos de ciudadanos infectados por hantavirus, a raíz del brote en el crucero MV Hondius que cubría la ruta entre Ushuaia en Argentina y el archipiélago de Cabo Verde.

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, concluyó el desembarco de los últimos 28 pasajeros desde el puerto de Granadilla, en Tenerife, España.

Los miembros de este último grupo bajaron directamente al muelle, luego de que el barco tuviera que ser atracado debido a condiciones metereológicas adversas.

La embarcación, en la que permanecen 26 tripulantes, tardará ahora unos cinco días en llegar a Róterdam, en Países Bajos, según su propietario Oceanwide Expeditions.

Un total de 94 pasajeros del crucero desembarcaron este domingo para tomar diferentes vuelos a sus lugares de origen, donde se encuentran bajo supervisión médica y sometidos a cuarentenas de diferentes características decididas en cada país.

Por otra parte, una mujer que figuraba entre los cinco franceses que fueron evacuados el domingo presentó síntomas de hantavirus durante el vuelo y dio positivo en un test.

Su estado empeoró durante la noche y fue ingresada en cuidados intensivos en París, pero ya se encuentra «estable», según el primer ministro francés Sébastian Lecornu.

El MV Hondius, que llamó la atención del mundo tras el fallecimiento de tres de sus pasajeros, debe llegar el fin de semana a Países Bajos. (Información DW).