Nuevo tiroteo en EE.UU: Sujeto disparó indiscriminadamente contra vehículos que transitaban cerca de la Universidad de Harvard (VIDEO)
–Un hombre abrió fuego en las cercanías de la Universidad de Harvard, en Massachusetts, posiblemente hiriendo a dos personas, según el Departamento de Policía de Cambridge, cuyos agentes lograron detenerlo y ponerlo bajo custodia.
El ataque armado tuvo lugar en Memorial Drive, en Cambridge, cuando el sujeto, portando un rifle de asalto, abrió fuego indiscriminadamente en el área.
En redes sociales se difundieron videos en los que aparece el atacante, vistiendo una camiseta y una pantaloneta de color azul oscuro, y gorro negro, corriendo por la avenida mientras hacia disparos.
Shocking new video shows a gunman opening fire indiscriminately on Memorial Drive in Cambridge. Police say there is no current threat to the public but the incident has shut down the usually busy road for hours on Monday afternoon.
— Boston 25 News (@boston25) May 11, 2026
La fiscal de distrito de Middlesex, Marian Ryan, el hombre disparó entre 50 y 60 tiros que impactaron a una docena de vehículos que transitaban por la zona.
De momento se desconocen los motivos por los cuales el individuo irrumpió en la zona haciendo disparos. (Información RT).