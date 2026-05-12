    Nuevo tiroteo en EE.UU: Sujeto disparó indiscriminadamente contra vehículos que transitaban cerca de la Universidad de Harvard (VIDEO)

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Un hombre abrió fuego en las cercanías de la Universidad de Harvard, en Massachusetts, posiblemente hiriendo a dos personas, según el Departamento de Policía de Cambridge, cuyos agentes lograron detenerlo y ponerlo bajo custodia.

    El ataque armado tuvo lugar en Memorial Drive, en Cambridge, cuando el sujeto, portando un rifle de asalto, abrió fuego indiscriminadamente en el área.

    En redes sociales se difundieron videos en los que aparece el atacante, vistiendo una camiseta y una pantaloneta de color azul oscuro, y gorro negro, corriendo por la avenida mientras hacia disparos.

    La fiscal de distrito de Middlesex, Marian Ryan, el hombre disparó entre 50 y 60 tiros que impactaron a una docena de vehículos que transitaban por la zona.

    De momento se desconocen los motivos por los cuales el individuo irrumpió en la zona haciendo disparos. (Información RT).

