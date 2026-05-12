Trump: «Estoy dispuesto a recibir una bala por el país»

–El presidente Donald Trump afirmó que está dispuesto a dar su vida por EE.UU. «Estoy dispuesto a decir una expresión terrible. Recibir una bala. Es una expresión terrible, sobre todo cuando la uso yo. Pero lo haré. Estoy dispuesto a recibir una bala por el país», manifestó.

"Estoy dispuesto a decir una expresión terrible. Recibir una bala. Es una expresión terrible, sobre todo cuando la uso yo. Pero lo haré. Estoy dispuesto a recibir una bala por el país", manifestó.https://t.co/RDr4ohRWHk pic.twitter.com/NYLsTAti1r — RT en Español (@ActualidadRT) May 11, 2026

En los últimos dos años, Trump ha sido blanco de varios intentos de asesinato, incluido uno en julio de 2024, cuando recibió un disparo en la oreja en Pensilvania.

El intento de asesinato más reciente ocurrió el mes pasado, cuando Cole Tomas Allen abrió fuego durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, pero fue detenido por agentes de inteligencia antes de que pudiera entrar en la sala donde se encontraban sentados el presidente y los miembros de su Gabinete. (Información RT).