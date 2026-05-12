Rusia prueba con éxito el misil balístico intercontinental pesado Sarmat

–«Hoy a las 11:15, las Fuerzas de Misiles Estratégicos lanzaron el misil balístico intercontinental pesado de combustible líquido más moderno, el Sarmat. El lanzamiento fue exitoso y la misión se cumplió», informó este martes el comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, Serguéi Karakáyev, al presidente Vladímir Putin.

???? PRUEBA EXITOSA DEL MISIL INTERCONTINENTAL PESADO RUSO SARMAThttps://t.co/HrWZK63eDL pic.twitter.com/WwwnEW3d9h — RT en Español (@ActualidadRT) May 12, 2026



Además señaló que el primer regimiento de misiles equipado con el nuevo sistema comenzará a entrar en servicio activo a finales de año. «El despliegue de lanzadores con el sistema de misiles Sarmat mejorará significativamente las capacidades de combate de las fuerzas nucleares estratégicas terrestres para destruir objetivos de forma fiable y cumplir misiones de disuasión estratégica», afirmó.

Karakáyev subrayó que el Sarmat supera a su predecesor, el sistema de misiles Voevoda, en alcance, potencia de lanzamiento y capacidad para sortear los sistemas de defensa antimisiles.

Por su parte, el mandatario ruso enfatizó que Moscú ha comenzado a trabajar en «la creación de sistemas avanzados que no tienen análogos en el mundo, lo que garantiza la penetración de los sistemas de defensa antimisiles existentes y futuros».

En ese contexto, Putin enfatizó que el Sarmat que es el «sistema de misiles más potente del mundo», detallando que «el rendimiento total de la ojiva lanzada es más de cuatro veces superior al del más potente de los misiles occidentales equivalentes».

«El misil puede viajar no solo en trayectoria balística, sino también suborbital, lo que le permite un alcance de más de 35.000 kilómetros, duplicando su precisión y su capacidad para penetrar todos los sistemas de defensa antimisiles existentes y futuros», explicó.

El Sarmat es capaz de moverse hacia su objetivo a velocidades hipersónicas —superiores a Mach 17— cambiando de trayectoria en rumbo y altura para que ningún sistema de defensa antimisiles pueda interceptarlo. Cuenta con una carga útil de alrededor de 10 toneladas. (Información RT).