Petro replica cuestionamientos de las altas cortes y notifica que no va a permitir un golpe feroz contra los derechos del pueblo por el caso de pensiones

–El presidente Gustavo Petro replicó este martes a los magistrados de las altas cortes que han reaccionado por sus comentarios sobre decisiones como la del Consejo de Estado que suspendió el decreto mediante el cual ordenó el traslado de recursos de pensionados a Colpensiones, afirmando que lo han cuestionado «groseramente», a pesar de ser «el jefe del Estado por voto popular», creyendo «que se pueden burlar del voto popular».

Al replicar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, quien rechazó las agresiones a la rama judicial por parte del mandatario, el primer mandatario en su cuenta en X, anota que algunos del Consejo de Estado permitieron una investigación inconstitucional del consejo electoral en contra suya «y ya es caso cerrado y eso fue un delito», pero, notifica, «no espere nadie en Colombia que el presidente va a permitir un golpe feroz contra los derechos del pueblo solo porque se aumenten ganancias de mega multimillonarios dueños de bancos de Colombia».

El presidente Gustavo Petro advierte que «se rompió la línea roja de la constitución y de los derechos fundamentales por simple codicia y ni el presidente ni el pueblo deben permitirlo» y agrega: «Jamás se puede permitir golpes del estado contra la dignidad del pueblo, provengan de dónde provengan».

Enseguida se refiere al magistrado del Consejo de Estado Juan Enrique Bedoya Escobar, autor de la ponencia que frenó el traslado de recursos, sin citar su nombre, y afirma que lo que hizo éste» violando la ley», porque «no está en sus funciones», al negar el pago de pensiones, derecho ya adquirido, a trabajadores que cumplieron su edad y requisitos, «es un delito y punto».

El jefe del Estado cierra su escrito afirmando que los banqueros dueños de administradoras de pensiones que se niegan a pagar los ahorros de los trabajadores ya pensionados por Colpensiones cometen el delito de estafa y hurto:

«El presidente, como todo funcionario público, de acuerdo a la Constitución nacional tiene el deber de denunciarlo, y si los banqueros dueños de administradoras de pensiones se niegan a pagar los ahorros de los trabajadores ya pensionados por Colpensiones cometen el delito de estafa y hurto, al violar la ley vigente que los obliga a pasar el ahorro logrado por los ya pensionados, deben ser procesados penalmente y sancionados por las instancias respectivas. Es mi obligación constitucional hacerlo».

Este pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema, Mauricio Lenis, fue lo que provocó la dura respuesta del presidente Petro: