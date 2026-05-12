Tres locales cerrados en operativo en Los Mártires, centro de Bogotá

Foto: La Alcaldía Local de Los Mártires.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad, la convivencia y el cumplimiento de las normas en establecimientos nocturnos, la Alcaldía Local de Los Mártires, realizó un operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en diferentes sectores de la localidad, en articulación con la Policía de Bogotá, la Décima Tercera Brigada del Ejército, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Secretaría Distrital de Salud (SDS). Esta acción dejó tres locales cerrados por incumplimiento de normativas.

La jornada contó con la participación de 20 uniformados de la Policía de Bogotál, 10 integrantes de la Brigada Trece del Ejército, 11 funcionarios de la Alcaldía Local y equipos de las secretarías distritales de Seguridad y Salud.

Durante el operativo fueron inspeccionados 11 establecimientos comerciales de alto impacto, donde las autoridades verificaron documentación, condiciones sanitarias y el cumplimiento de los requisitos legales para el desarrollo de actividades económicas.

Como resultado de las acciones de control, las autoridades realizaron una suspensión de actividades económicas, dos cierres preventivos y tres traslados al Centro de Traslado por Protección (CTP). Además, se efectuó el registro de 120 personas, 70 solicitudes de antecedentes y la verificación de 15 vehículos entre automóviles y motocicletas.

En materia sanitaria, la Secretaría Distrital de Salud impuso una medida sanitaria tras evidenciar el hallazgo de bebidas vencidas en uno de los establecimientos inspeccionados.

Estas acciones hacen parte de la estrategia institucional para fortalecer la seguridad, la convivencia ciudadana y el cumplimiento de la normatividad vigente en establecimientos nocturnos de la localidad, promoviendo entornos más seguros para residentes, comerciantes y visitantes