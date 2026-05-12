Bogotá refuerza vigilancia epidemiológica ante evento internacional por hantavirus

Foto: Secretaría Distrital de Salud

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) informó que mantiene estricto seguimiento epidemiológico y monitoreo permanente frente al evento internacional relacionado con casos de hantavirus identificados en pasajeros del crucero MV Hondius, reportado oficialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 2 de mayo de 2026.

De acuerdo con información oficial emitida por la OMS, a la fecha se han identificado ocho casos con sintomatología compatible con la enfermedad, de los cuales cinco han sido confirmados como infecciones por hantavirus y tres han fallecido.

Según la evaluación rápida de riesgo emitida por este organismo, el riesgo continúa siendo bajo a nivel global, debido a que el evento permanece focalizado y sin evidencia, hasta el momento, de transmisión comunitaria sostenida fuera del crucero.

“El mensaje para la ciudadanía es de tranquilidad y de información basada en evidencia. Actualmente no existe evidencia de transmisión activa y sostenida de hantavirus en Colombia ni en Bogotá, y el riesgo para la ciudad continúa siendo bajo. Desde la Secretaría Distrital de Salud mantenemos vigilancia epidemiológica permanente y articulación con las autoridades nacionales para responder oportunamente ante cualquier eventualidad”, aseguró Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública de la SDS.

Los hantavirus son virus zoonóticos transmitidos a las personas por contacto con la orina, heces o saliva de roedores silvestres infectados, especialmente en espacios cerrados o mal ventilados. Las actividades rurales, agrícolas, forestales y la presencia en viviendas con infestación de roedores aumentan el riesgo de exposición.

Aunque existen múltiples especies de hantavirus en el mundo, solo algunas causan enfermedad en humanos. En las Américas pueden producir el Síndrome Cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), mientras que en Europa y Asia se asocian con fiebre hemorrágica con compromiso renal.

Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición e incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga y manifestaciones gastrointestinales.

También se han documentado casos asintomáticos o con cuadros leves.

La transmisión de persona a persona no es frecuente y solo se ha documentado a nivel global para el virus de los Andes, identificado principalmente en Argentina y Chile. Hasta el momento, no existe evidencia reportada de este tipo de transmisión para otras especies de hantavirus.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), en Colombia no se han documentado ni reportado casos compatibles con Síndrome Cardiopulmonar por hantavirus en el sistema nacional de vigilancia en salud pública.

Actualmente, el INS dispone de pruebas diagnósticas para hantavirus mediante RT-PCR, las cuales están indicadas exclusivamente para personas con sintomatología clínica compatible y no corresponden a pruebas de tamizaje masivo.

Con base en la evaluación de riesgo disponible, no se recomienda la implementación de medidas diferenciadas adicionales, más allá del fortalecimiento de la vigilancia activa en salud pública a nivel nacional y distrital.

Es importante tener en cuenta que la información sobre este evento evolución rápidamente, por lo tanto es necesario estar atento a los nuevos reportes.