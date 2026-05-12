Utilidades de Ecopetrol 2026 alcanzaron los $2.9 billones de pesos: Resultados financieros y balance del primer trimestre

La estatal petrolera Ecopetrol reportó este martes que sus utilidades netas alcanzaron los $2.9 billones de pesos durante el primer trimestre del año, una cifra que, aunque significativa, refleja una tendencia a la baja motivada por la volatilidad en los precios internacionales del crudo y un entorno geopolítico complejo. Bajo la dirección de su presidente, Juan Carlos Hurtado, la compañía presentó este balance ante el mercado financiero para explicar cómo la intensificación de conflictos internacionales y las fluctuaciones del mercado han impactado los beneficios netos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

A pesar de la reducción en las ganancias netas —que en el primer trimestre de 2025 se situaron en $3.1 billones—, la empresa destacó un robusto desempeño operativo. Los ingresos totales del Grupo Ecopetrol ascendieron a $28.6 billones de pesos, apoyados por un margen EBITDA del 47%, equivalente a $13.5 billones. Este indicador es fundamental para los analistas, ya que demuestra la capacidad de la organización para generar valor y mantener la eficiencia operacional a pesar de los factores externos desfavorables.

En cuanto a la producción, la compañía alcanzó un promedio de 725 mil barriles por día durante estos primeros tres meses. Este resultado fue posible gracias a una estrategia de flexibilidad en la carga de refinación y a un incremento en la extracción de crudo nacional. El informe subraya que la disciplina de capital ha sido la hoja de ruta para mitigar los efectos de la caída en las cotizaciones del petróleo y asegurar la sostenibilidad financiera de la entidad a mediano plazo.

Hacia el futuro cercano, el Grupo Ecopetrol confirmó que sus esfuerzos estarán centrados en garantizar el abastecimiento de gas para el país y en el cumplimiento estricto de sus metas operativas. Ante la incertidumbre de los mercados globales, la estatal busca fortalecer sus márgenes de eficiencia y mantener su solidez financiera, consolidándose como el activo estratégico más importante de la economía nacional en un contexto de transición energética y desafíos logísticos.