Resultados de las loterías y chances de este martes 12 de mayo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 12 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 0505 – La 5ta 4 – Tarde 8868 – La 5ta 4
Culona
Día 6884 – Noche
Astro Sol
8968 – Signo Tauro
Pijao de Oro
8119 – La 5ta 3
Paisita
Día 8082 – La 5ta 0 – Noche
Chontico
Día 5872 – La 5ta 6 – Noche
Cafeterito
Tarde 7211 – La 5ta 0 – Noche
Sinuano
Día 6471 – La 5ta 2 – Noche
Cash Three
Día 949 – Noche
Play Four
Día 2250 – Noche
Samán
Día 2134
Caribeña
Día 2622 – La 5ta 2 – Noche
Motilón
Tarde 8722 – La 5ta 4 – Noche
Fantástica
Día 0981 – La 5ta 9 – Noche
Antioqueñita
Día 5155 – La 5ta 9 – Tarde