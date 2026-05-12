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    Resultados de las loterías y chances de este martes 12 de mayo de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 12 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 0505 – La 5ta 4 – Tarde 8868 – La 5ta 4

    Culona
    Día 6884 – Noche

    Astro Sol
    8968 – Signo Tauro

    Pijao de Oro
    8119 – La 5ta 3

    Paisita
    Día 8082 – La 5ta 0 – Noche

    Chontico
    Día 5872 – La 5ta 6 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 7211 – La 5ta 0 – Noche

    Sinuano
    Día 6471 – La 5ta 2 – Noche

    Cash Three
    Día 949 – Noche

    Play Four
    Día 2250 – Noche

    Samán
    Día 2134

    Caribeña
    Día 2622 – La 5ta 2 – Noche

    Motilón
    Tarde 8722 – La 5ta 4 – Noche

    Fantástica
    Día 0981 – La 5ta 9 – Noche

    Antioqueñita
    Día 5155 – La 5ta 9 – Tarde

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