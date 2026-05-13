Colombia y China suscriben convenio para impulsar energías limpias

–Los gobiernos de Colombia y China firmaron este martes un canje de notas de carácter diplomático para el inicio exploratorio de comunidades aptas para la instalación de infraestructura de energías limpias que favorecerán a por lo menos 30 comunidades del territorio colombiano.

En el acto celebrado en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en Bogotá, la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, informó que el convenio contempla un estudio de factibilidad que «abre una ruta de trabajo relevante en torno a una prioridad fundamental para el país que es la de la transición energética y avanzar en torno a soluciones de energías limpias y sostenibles con enfoque territorial y comunitario», señaló.

Villavicencio agradeció al Gobierno chino por «su disposición en acompañar proyectos de alto valor estratégico para Colombia» y agregó que la firma de este convenio supone «un gesto que consolida la relación bilateral que se proyecta con confianza, con respeto mutuo y con visión de futuro entre los dos países».

El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, expresó que las firmas obedecen al carácter multipolar de los Gobiernos de ambos países y su búsqueda de un bienestar común y futuro compartido que se contrapone al «unilateralismo y hegemonismo que campean a sus anchas, las contradicciones geopolíticas que se intensifican y los conflictos en las regiones, como Oriente Medio, que se intensifican y el dinamismo de la economía mundial que se debilita».

«China, como gran país responsable, promoverá firmemente un desarrollo de alta calidad, ampliará la apertura de alto nivel y creará mayores oportunidades de desarrollo para otros países del mundo con nuestro propio desarrollo», abundó.

En entrevista con Xinhua, el viceministro para asuntos multilaterales del Gobierno colombiano, Mauricio Jaramillo, destacó que el acto realizado refleja la diversificación de relaciones de su país con el mundo y celebra también el primer aniversario de la adhesión de Colombia a la iniciativa de la Franja y la Ruta que es «un viejo anhelo del Estado colombiano al acercarnos al Asia Pacífico», aseguró.

Con respecto al convenio de estudios de factibilidad para comunidades energéticas que adelantará China en Colombia, Jaramillo manifestó que este es un paso que evidencia el interés fundamental del actual Gobierno de su país por «la descarbonización y la producción de energías verdes y limpias».

En ese sentido, Gabriela Guerrero Riaño, jefa de gestión internacional del Ministerio de Minas y Energías de Colombia, calificó el acto diplomático como «el inicio de una ruta para llevar la democratización de la energía y la transición energética justa al territorio colombiano».

También señaló que el objetivo es hacer llegar estas energías a por lo menos 30 comunidades rurales de Colombia. «Es lo que nuestro presidente y nuestro ministro quieren dejar como legado en este Gobierno», apostilló.

De acuerdo con Guerrero, tras la firma del convenio, equipos técnicos del ministerio trabajarán en la especificación de los territorios exactos donde se adelantarán los estudios que identificarán las necesidades específicas de cada comunidad en materia de energías limpias. (Información César Mariño García, Agencia Xinhua).