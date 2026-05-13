Comisarías de Familia móviles llegan a zonas priorizadas de las localidades Kennedy y Suba

Foto: Secretaría de Integración Social

Los miércoles y viernes, entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., habitantes de sectores como Corabastos y Patio Bonito, en Kennedy, así como El Rincón y Tibabuyes, en Suba, pueden acceder a orientación sobre conflictos familiares y violencias, además de conocer la oferta social del Distrito, gracias a las jornadas de ‘Justicia al Barrio’.

La estrategia reúne a 28 entidades distritales, entre ellas la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), que acerca la justicia a la ciudadanía mediante las Comisarías de Familia móviles y la difusión de programas sociales dirigidos a población mayor, primera infancia y beneficiarios de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), entre otros.

“La ciudadanía puede acercarse a estos puntos de atención para recibir orientación gratuita y cercana sobre cómo resolver situaciones familiares de manera pacífica y oportuna”, explicó Natalia Velasco, subdirectora para la Familia de la Secretaría Distrital de Integración Social.

En estas jornadas participan comisarios de familia, mediadores profesionales y equipos interdisciplinarios que se desplazan a los territorios para brindar atención integral a las personas que requieren apoyo frente a situaciones de violencia o conflicto intrafamiliar.

“Desde la estrategia Más Protección, Más Capacidad impulsamos acciones de prevención, fortalecemos los canales de atención y trabajamos directamente en los barrios con la oferta social de Integración Social. Realizamos conversatorios con jóvenes sobre los mitos del amor romántico y promovemos relaciones libres de violencia, porque queremos que las familias sean espacios seguros”, señaló la funcionaria.

Como parte del fortalecimiento de la justicia familiar, el Distrito también amplió el horario de atención de la Comisaría de Familia No. 4 de Suba, que ahora opera desde las 7:00 a. m. hasta las 11:00 p. m.

Estas acciones se desarrollan en el marco del Consejo Distrital para la Atención Integral a las Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Sexual, instancia encargada de articular a las entidades responsables de prevenir y atender las violencias en el contexto familiar y el riesgo de feminicidio en Bogotá.

Bajo el lema ‘Justicia al Barrio’, la Administración distrital adelanta intervenciones territoriales para proteger el derecho de las familias a vivir libres de violencia. La estrategia busca prevenir el feminicidio y garantizar que ninguna persona —especialmente mujeres, niñas y niños— tenga que vivir con miedo dentro de su hogar.

“No se trata solo de atender la emergencia, sino también de sanar. A través del arte, la educación flexible y espacios de diálogo buscamos transformar los imaginarios asociados al amor romántico y al patriarcado que perpetúan las violencias”, agregó Velasco.

Entre los avances destacados de la estrategia se encuentran:

Kennedy: más de 15 bodegas de Corabastos ya conocen las rutas de atención frente a casos de violencia intrafamiliar.

Suba: familias participan en procesos para fortalecer la comunicación y prevenir que los conflictos escalen a situaciones de violencia.

Atención permanente: Bogotá cuenta con 38 Comisarías de Familia, dos de ellas con atención 24 horas, además de una Línea de Vida disponible de manera continua.

El sistema de comisarías de familia en toda la ciudad continúa operando con capacidad fortalecida, lo que permite responder oportunamente ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de niñas, niños, mujeres y demás integrantes de las familias bogotanas.