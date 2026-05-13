Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 13 de mayo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 13 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 4393 – La 5ta 5 – Tarde 7723 – La 5ta 0
Culona
Día 1611 – Noche
Astro Sol
6659 – Signo Virgo
Pijao de Oro
2352 – La 5ta 6
Paisita
Día 0319 – La 5ta 1 – Noche 3752 – Perro
Chontico
Día 4756 – La 5ta 0 – Noche
Cafeterito
Tarde 7119 – La 5ta 7 – Noche
Sinuano
Día 3742 – La 5ta 6 – Noche
Cash Three
Día 989 – Noche
Play Four
Día 0512 – Noche
Samán
Día 9373
Caribeña
Día 3919 – La 5ta 2 – Noche
Motilón
Tarde 1519 – La 5ta 9 – Noche
Fantástica
Día 2170 – La 5ta 2 – Noche
Antioqueñita
Día 7346 – La 5ta 3 – Tarde 0629 – La 5ta 7