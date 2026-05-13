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    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 13 de mayo de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 13 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 4393 – La 5ta 5 – Tarde 7723 – La 5ta 0

    Culona
    Día 1611 – Noche

    Astro Sol
    6659 – Signo Virgo

    Pijao de Oro
    2352 – La 5ta 6

    Paisita
    Día 0319 – La 5ta 1 – Noche 3752 – Perro

    Chontico
    Día 4756 – La 5ta 0 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 7119 – La 5ta 7 – Noche

    Sinuano
    Día 3742 – La 5ta 6 – Noche

    Cash Three
    Día 989 – Noche

    Play Four
    Día 0512 – Noche

    Samán
    Día 9373

    Caribeña
    Día 3919 – La 5ta 2 – Noche

    Motilón
    Tarde 1519 – La 5ta 9 – Noche

    Fantástica
    Día 2170 – La 5ta 2 – Noche

    Antioqueñita
    Día 7346 – La 5ta 3 – Tarde 0629 – La 5ta 7

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