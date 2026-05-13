Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este jueves 14 y viernes 15 de mayo de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este jueves 14 y viernes 15 de mayo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha y Gachancipá, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Jueves 14 de mayo de 2026

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Suba

Casa Blanca Suba I, Suba Cerros, Suba Urbano

De la Carrera 76 a la Carrera 88, entre la Calle 145 a la Calle 152

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Usaquén

San José de Usaquén, Verbenal San Antonio, Canaima

De la Carrera 9 a la Carrera 18, entre la Calle 180 a la Calle 193

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Usaquén

Toberín, Villa Magdala, Nueva Autopista, Cedritos.

De la Calle 129 a la Calle 170, entre la Carrera 15 a la Carrera 45

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

Kennedy

Provivienda, Carvajal

De la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Carrera 72, entre la Transversal 72N a la Transversal 68F

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

San Bernardino, Escocia, Islandia, El Jardín, Gran Colombiano, Paso Ancho, Jiménez de Quesada, Antonia Santos

De la Calle 66 Sur a la Calle 94 Sur, entre la Carrera 77H a la Carrera 87

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad

De la Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Bosa

Caldas, Cañaveralejo Rural, Cañaveralejo, El Corzo, El Corzo Rural, El Recuerdo, La Cabaña, La Parcela, Las Margaritas, Osorio X, Osorio XXIII, San Miguel, Santa Barbara, Santa Fe Bosa, Santa Fe, Urbanización Caldas

De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 59 Sur, entre la Avenida Carrera 89B a la Carrera 110A

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Bosa

Olarte, Andalucia, Nuevo Chile, Cementerio, Motorista

De la Calle 53C Sur a la Calle 57R Sur, entre la Carrera 71B a la Carrera 75F

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

Usme

Bolonia, Bolonia I, Brisas del Llano, El Bosque, El Bosque Central, El Bosque Central I, El Curubo, El Nevado, El Nevado II, El Nuevo Portal, El Nuevo Portal II, El Nuevo Portal II Rural, El Pedregal II, El Portal del Divino ,El Portal Urbano, El Progreso Usme, El Refugio I, El Salteador, El Tuno, El Uval, Fiscala Alta, La Comuna, La Esperanza de Usme, La Esperanza Sur, La Huerta, La Orquidea de Usme, Pepinitos, Portal Rural II, Puerta al Llano de Usme, Puerta al Llano I, Puerta al Llano Rural, San Felipe de Usme, San Felipe de Usme Rural, Tocaimita Oriental, Tocaimita Oriental I

De la Calle 66D a la Calle 68A Sur, entre la Carrera 4A a la Carrera 7H

De la Calle 69G Sur a la Diagonal 72 Sur, entre la Quebrada Santa Librada a la Carrera 9

De la Calle 87B Sur a la Calle 89C Sur, entre la Carrera 9 a la Carrera 7C Este

10:00 a.m.

8 horas

Mantenimiento preventivo tanques

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Viernes 15 de mayo de 2026

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Engativá

Engativá, Villa Gladys, Sabanas del Dorado, La Faena

De la Calle 63 a la Calle 72, entre la Carrera 112 a la Carrera 127

9:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.