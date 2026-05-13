El mundo agota reservas de petróleo a «ritmo récord»: Agencia Internacional de Energía, AIE

–(Imagen ilustrativa-buque petrolero). El mundo está agotando sus reservas de petróleo a un «ritmo récord», en un contexto de guerra en Medio Oriente que está castigando el suministro procedente del Golfo, alertó la Agencia Internacional de Energía (AIE), en su más reciente informe.

Las reservas globales bajaron en 117 millones de barriles en abril, indicó la agencia con sede en París en su informe mensual. El dato se añade al bajón de 129 millones de barriles ya registrado en el mes de marzo.

«La rápida contracción de las reservas, en medio de estas perturbaciones continuadas, puede hacer presagiar futuras subidas de precios del crudo», agregó la AIE, que defiende los intereses de los países consumidores.

Estos son apartes del informe de la AIE:

Más de diez semanas después de que comenzara la guerra en Medio Oriente, las crecientes pérdidas de suministro del Estrecho de Ormuz están agotando los inventarios mundiales de petróleo a un ritmo récord. Los precios de referencia del petróleo han registrado fuertes oscilaciones en respuesta a señales contradictorias sobre si Estados Unidos e Irán llegarán pronto a un acuerdo para poner fin al conflicto, con North Sea Dated cayendo desde un máximo de 144 dólares por barril a menos de 100 dólares por barril antes de recuperarse nuevamente. En el momento de escribir este artículo, los dos países seguían en desacuerdo sobre un acuerdo para reabrir el Estrecho y poner fin a la guerra, con una fecha del Mar del Norte de alrededor de 110 dólares por barril.

Con el tráfico de petroleros de Ormuz aún restringido, las pérdidas acumuladas de suministro de los productores del Golfo ya superan los mil millones de barriles y más de 14 mb/d de petróleo están ahora cerrados, un shock de suministro sin precedentes. Sin embargo, la brecha actual entre oferta y demanda es significativamente menor, ya que el mercado ya tenía superávit de cara a la crisis, mientras que tanto los productores como los consumidores están respondiendo a las señales del mercado.

Por el lado de la oferta, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han redirigido con éxito algunas exportaciones a terminales que cargan fuera del Estrecho. Al mismo tiempo, las existencias procedentes de sitios de almacenamiento estratégicos comerciales y gubernamentales en los países consumidores están fluyendo hacia los mercados para compensar parte de las pérdidas. Los inventarios mundiales observados, incluido el petróleo sobre el agua, se redujeron en 250 mb durante marzo y abril, o 4 mb/d. Los productores fuera del Medio Oriente también impulsaron la producción al alza y elevaron las exportaciones a niveles récord en respuesta a la crisis. De hecho, las expectativas de crecimiento de la oferta de las Américas para 2026 se han revisado al alza en más de 600 kb/d desde principios de año, a 1,5 mb/d en promedio. Además, las exportaciones de petróleo crudo de la cuenca atlántica, que ahora se dirigen principalmente a los mercados más afectados del este de Suez, han aumentado 3,5 mb/d desde febrerocon notables avances de Estados Unidos, Brasil, Canadá, Kazajstán y Venezuela. Las exportaciones de petróleo crudo de Rusia también han aumentado, ya que los repetidos ataques a sus refinerías han reducido el uso interno y provocado mayores envíos, mientras que Estados Unidos renunció temporalmente a las sanciones al petróleo ruso en el agua.

Por el lado de la demanda, las refinerías han reducido sus corridas y reducido drásticamente las importaciones de crudo. Las importaciones chinas de crudo marítimo cayeron unos enormes 3,6 mb/d entre febrero y abril, según Kpler. También se observaron importantes reducciones en las importaciones en Japón (-1,9 mb/d), Corea (-1 mb/d) y la India (-760 kb/d). Pero si bien la desaceleración de la actividad mundial de refinería –de alrededor de 5 mb/día en abril– ha aliviado temporalmente las tensiones en el mercado del crudo, la rigidez se está extendiendo rápidamente a los mercados de productos.

Los usuarios finales también están reduciendo el consumo. Ahora se espera que la demanda mundial de petróleo se contraiga en 2,4 mb/día en el segundo trimestre de 2026 y disminuya en 420 kb/día para el año en su conjunto, 1,3 mb/día más débil que nuestro pronóstico previo al conflicto. Por ahora, las pérdidas más pronunciadas se observan en el sector petroquímico, donde la disponibilidad de materias primas es cada vez más limitada. La actividad de la aviación también está muy por debajo de los niveles normales, lo que ayuda a aliviar parte de la presión sobre los precios del combustible para aviones, que casi se triplicaron después de que se cortaran las exportaciones de Medio Oriente. El aumento de los precios, el deterioro del entorno económico y las medidas de ahorro de la demanda pesarán aún más sobre el consumo mundial de petróleo.

Si bien la demanda puede volver a crecer hacia fines de año si se llega a un acuerdo para poner fin a la guerra que permita que los flujos a través del Estrecho de Ormuz se reanuden gradualmente a partir del tercer trimestre de 2026, como se supone en este Informe, es probable que la oferta se recupere más lentamente. Como resultado, el mercado petrolero sigue siendo deficitario hasta el último trimestre del año. Dado que los inventarios mundiales de petróleo ya están alcanzando un ritmo récord, parece probable que haya una mayor volatilidad de los precios antes del período pico de demanda del verano.