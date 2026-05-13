Trump arriba a China para su esperada reunión con Xi, en medio de un clima de tensión global

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, aterrizó este miércoles en Pekín para la esperada reunión con su par, Xi Jinping, en desarrollo de una visita de Estado que durará del 13 al 15 de mayo, la primera de un presidente estadounidense en ocho años. En vísperas de su viaje, el mandatario estadounidense auguró «cosas grandes» para su país y China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Beijing la noche de hoy miércoles para realizar una visita de Estado a China. pic.twitter.com/ipjaQSwlhf — China Xinhua Español (@XHespanol) May 13, 2026

El mandatario estadounidense fue recibido por una delegación encabezada por el vicepresidente chino Han Zheng. También esperaban a Trump en el aeropuerto 300 jóvenes chinos uniformados que desfilaron con banderas de su país, así como una guardia de honor militar y una banda militar.

Entre vítores y banderas: Así recibieron a Trump en Pekín durante su visita oficial. https://t.co/iI61irDpSphttps://t.co/bv504UjIv8 pic.twitter.com/kw17L5AB7u — RT en Español (@ActualidadRT) May 13, 2026

La agenda prevista de visita incluye este jueves una reunión bilateral con el presidente chino una visita al Templo del Cielo y un banquete de Estado, así como un almuerzo de trabajo el viernes. Se espera que Trump y Xi intenten estabilizar las relaciones entre sus países mediante acuerdos mutuamente beneficiosos y que traten de reducir las tensiones en una serie de cuestiones de la agenda internacional en las que sus posiciones divergen.

En esta visita, Trump irá acompañado de los directores ejecutivos de más de una decena de las mayores empresas estadounidenses, entre las que se encuentran Apple, Cisco, Tesla, Goldman Sachs, Mastercard, Visa, Blackrock y otras.

(Información RT).